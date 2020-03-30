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做筆錄被要求「只能回答是或不是」！趙天麟質疑韓國瑜：把手伸入警界？

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▲民進黨立委趙天麟質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙天麟質疑，韓國瑜是否把手伸入警界。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨立委趙天麟30日質疑，團隊有名工作人員被韓粉提告，前往派出所做筆錄時，竟然被員警要求「只能回答是或不是、有或沒有」，讓他相當懷疑，高雄市長韓國瑜是否把手伸入警界。

趙天麟30日率領議員林志鴻北上召開記者會，他在記者會上提到，1月29日左右，他的團隊捐贈了1700份口罩文宣，讓廠商印製成罷韓的文宣品，沒想到被韓粉提告。

韓粉提告後，由林志鴻辦公室主任莊敬強前往做筆錄，沒想到員警錄製時，竟然向莊敬強說「你只要回答是或不是、有或沒有就好，我沒有多問，你不要多講」，讓趙天麟等人感到相當生氣。

▲▼高雄市議員林智鴻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲林智鴻辦公室前往警局做筆錄，竟被要求只能回答「是或不是」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

趙天麟質疑，是不是韓國瑜「把手伸入警界」，「請不要用這樣的方式，來去對待任何一個，他們主張立場是霸韓的人。既不厚道，也有違法之虞。」同時，他還說，「敬告韓國瑜市長，這樣是無法去影響、去消滅市民想要去行使罷免權利的決心。」

對此，豐山分局偵查隊長郭家峰澄清，依據《刑事訴訟法》的規定，製作筆錄都是採取開放式回答，可能是承辦同仁與莊敬強溝通上有點誤會，「我們並不會要求說，當事人是或不是陳述。」

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