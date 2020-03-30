農漁會餐敘續辦第二攤！韓國瑜致詞完喝一杯後走人　對罷韓隻字未提

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜26日因一整天未安排公開行程，但晚間卻遭媒體直擊出席高市農漁會幹部的餐會，被外界猜測有可能想藉此化解部分罷韓壓力，不過在目前全民拚防疫的階段，此舉也引起外界不少批評，不過韓國瑜30日再次參加第二場在農漁會幹部餐敘，他待了不到20分鐘，簡單致詞舉杯向大家致意後離開。

▲韓國瑜參加農漁會餐敘。（圖／記者翁進忠攝）





▲韓國瑜參加農漁會餐敘。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市長韓國瑜26日出席在鳳山某間餐廳舉辦的農漁會幹部的餐會，由於正處於防疫階段，卻密宴幹部，並認為是與反制罷韓有關。事隔四天，韓國瑜30日結束約一小時左右的第14次應變指揮中心會議後，又趕著出席第二場在農漁會幹部餐敘，地點就在阿蓮區某間餐廳。

▲韓國瑜向在場人士致敬。（圖／記者翁進忠攝）

據了解，這場餐敘由農業局主辦，是農漁會業務聯繫座談會，席開7桌，韓國瑜到場致詞身表示，身為市府一份子要聽基層聲音，2019農漁產品銷售業績不錯，水果外銷成績亮眼，但受疫情影響，今年相當辛苦，經發局推出「暖心相守寄未來運動」，盼能讓小攤生意好一點，市府願意當領頭羊。約講了5分鐘左右，韓國瑜舉杯向大家致敬，喝了一杯像是茶顏色的飲料就離開趕行程，待不到20分鐘，對於罷韓隻字未提。

而新聞局長鄭照新表示，農漁產品外銷通路急需拓展，相關紓困方案及養殖漁業獎勵措施，有沒有傳遞到基層，都需要跟農漁會做縝密溝通，這是拚防疫、拚紓困，防疫措施上都會做得完備。而後續還會有類似餐敘？鄭照新說：「只要符合防疫符合中央指導規範，如果指揮中心有特別指示會遵守。」