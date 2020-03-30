高雄防疫巴士將上線防破口　再推「寄未來」刺激消費！韓國瑜先花5千響應

▲高雄市長韓國瑜出席第一級第14次應變指揮中心會議 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜30日出席因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級第14次應變指揮中心會議，約開一小時會議就結束，據悉，韓是要去參加第二場在農漁會幹部餐敘。為了活絡市場，經發局也提出「暖心相守寄未來運動」，採用坊間普遍的預購與寄杯商業模式，鼓勵店家推出優惠做誘因，韓國瑜也率先響應。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜表示，這次會議重點有從即日起至5月3日起全縣縣立高中職以下校園，全面停止開放；另外，公務機關進出開始實施實名制，日後即可採取回溯追蹤管理的方式，進一步管控。

▲經發局推「暖心相守寄未來運動」。（圖／記者洪靖宜攝）

除此之外，經發局也推出「暖心相守寄未來運動」，採用坊間普遍的預購與寄杯商業模式，鼓勵店家推出優惠做誘因，沒有固定機制，鼓勵商家提出多元組合方案，透過「小錢多點」預購方式，協助店家周轉急救，韓國瑜也率先花了5千元，預購在鳳山行政中心裏頭的喜歡你咖啡鳳山庇護商店的咖啡，供給媒體享用。

由於近日有發生民眾搭飛機返國時，從桃園搭防疫巴士抵達高雄，但高雄卻沒有防疫計程車可搭，因此高市衛生局長林立人也宣布將成立防疫巴士，可供從桃園回到高雄的民眾，能搭乘防疫巴士到防疫旅館，已經跟客運公司簽約，隨時能啟動。