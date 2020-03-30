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春祭時直播主緊貼韓國瑜…罷韓團體虧「洗白」！鄭照新兩字回應

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市長韓國瑜參加春祭，除了有記者到場，旁邊還有不少直播主。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體指出，高雄市長韓國瑜身邊不時會出現一群直播主，常常跟媒體記者朋友卡位，甚至有很多不適合直播的場合，他們也不聽勸照播，就連29日在忠烈祠舉辦的春祭國殤典禮，卡在韓國瑜身邊的也是直播主，不禁讓人質疑是幫韓國瑜「洗白」，鞏固支持者罷免。

Wecare高雄指出，從韓國瑜執政開始，還有競選總統期間，不管在什麼場合，只要有韓市長出現，直播主都會緊跟著直播，常常跟媒體記者朋友卡位，許多場合媒體進不去，但韓粉直播主都進得去，甚至有很多不適合直播的場合，他們也不聽勸照播，而且擠在最前排都不離開，甚至會跟局處的承辦同仁嗆聲，有些局處的機要秘書還會幫忙帶直播主進場。

就連29日在忠烈祠舉辦的春祭國殤典禮，因應疫情烈士遺族不到場，但市長身邊卻緊緊跟著直播的人，質疑連春祭都要做樣子來鞏固支持者反罷免。

▲▼ 高雄市新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）

對此，高雄市新聞局長鄭照新表示，春祭沒有限制民眾出入，除非有影響到儀式進行，沒有特別嚴格管控，以後會進行勸導，不要去影響活動進行，對於一般民眾不會去做限制，不會去限制支持或反對者。

至於媒體提問罷韓團體質疑這是幫韓國瑜「洗白」，鄭照新則說：這叫腦補，自己大腦書寫奇幻文學，不多作回應。

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