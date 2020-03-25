李明賢氣炸！爆料吳斯懷找「上將」施壓　謝震武超傻眼

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷的言論多次引發爭議，日前還稱「共軍繞台不算挑釁」，讓國民黨火速切割。國民黨台北市議員李明賢24日在政論節目《新聞面對面》痛批，「要知所進退」、「如果繼續放任吳斯懷在立法院這樣下去的話，國民黨2022就不用選了！」

對於李明賢稱要吳斯懷「知所進退」，節目主持人謝震武相當震驚，並說「李明賢，你覺得他要知所進退，你用知所進退！」

李明賢解釋，跟幾個立委包括林為洲都有溝通過，林為洲認為要建立一個機制，讓立委有淘汰機制，不分區評鑑，像台聯兩年就換人，「像吳斯懷這個，也沒有什麼觀察期，真的他要自己知所進退」、「他的發言確實跟國民黨的所有的立場完全不符合」、「如果繼續放任吳斯懷在立法院這樣下去的話，國民黨2022就不用選了！2022你看會掉多少席縣市長」。

李明賢透露，勸說吳斯懷很多次，「包括林為洲委員去找他溝通的時候，他甚至還找了另一個上將跟林為洲施壓。」謝震武聽了表情面露驚訝。現場的來賓尚毅夫更爆料，「那個上將也當過不分區立委」。台北市議員鍾小平則說「黨內有這樣的委員，就是抖內民進黨！」

李明賢還說，大家在講家有一老如有一寶，「現在變成家有一老，國民黨全黨倒，全黨跑光光」，上下都有共識，除非吳斯懷短期內修正。

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