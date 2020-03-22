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「吳斯懷=KMT」王定宇批藍營切割：只有你們可讓他離開國會

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▲民進黨立法王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

正當全球忙著防堵新冠肺炎時，共軍4度繞台，而身為退休將領的國民黨立委吳斯懷認為這「不算挑釁」，要求國防部不要誤導，引起民眾譁然。面對輿論壓力，藍營隨後也急忙切割，這讓民進黨立委王定宇非常不滿，大罵「滾」，還痛批藍營不要只會切割，「只有你們可以讓吳斯懷離開國會」。

針對吳斯懷「不算挑釁」的言論，連自家人也不挺，國民黨文傳會主委王育敏表示，吳斯懷個人意見不代表黨及黨團的立場，國民黨一貫立場就是反對任何破壞台海安定的行為。

不過，王育敏的說法讓王定宇看不下去，他在22日的臉書發文中，第一句就大罵了一聲「滾」，還痛批「國民黨不要只會切割，吳斯懷是政黨代表，人民無法罷免，只有國民黨可以處理讓吳斯懷離開國會，國民黨江主席不處理，吳斯懷就是代表中國國民黨！國民黨主席不處理，吳斯懷=KMT！」

此外，王定宇還用圖片列舉9項「吳斯懷上任後做了哪些事」外，其中有「質疑國軍支援生產口罩，圖利廠商」、「質疑蔡英文挑釁中國」、「稱台灣是弱者」、「說台灣防疫不夠務實」、「質疑潛鑑國造破壞古蹟」、「身為衛環委員，卻在索取國防資料」、「說自己絕對不會為台獨而戰」、「要求讓武漢台人自行回台」及「說中國軍機繞台不算挑釁」。 

▲王定宇批評吳斯懷及國民黨。（圖／翻攝王定宇臉書）

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