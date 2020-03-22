吳斯懷「共軍繞台非挑釁」挨轟　國民黨擬祭考核機制「要他謹言慎行」

▲國民黨文傳會主委王育敏。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷稱「共軍繞台不算挑釁」，言論再度引發爭議，連黨內也開砲希望他「離開立法院」。對此，國民黨文傳會主委王育敏22日表示，針對未來不分區立委的表現，黨中央不排除建立一套考核機制，也讓不分區知道他代表政黨，需要謹言慎行。

吳斯懷向行政院提出書面質詢，其中引用《國際法》指出在沒有侵入領空且遵守「無害通過」慣例的狀況下，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。只是由於兩岸關係現況的不佳，致更觸動彼此軍事對峙的強度。

共軍從2月以來至少第4次襲擾我外圍空域，其中一次甚至鎖定我F-16戰機。吳斯懷指出，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差極大，希望國防部不要誤導。

國民黨21日聲明，吳斯懷言論謹代表他個人立場，共軍的作為徒增台灣社會反感與兩岸對立，並且增加軍事誤判風險，共軍應該收斂，被外界解讀是與吳斯懷「切割」，國民黨前立委謝國樑更直言，真心覺得吳斯懷不適任國民黨不分區立委，「他只會打擊民眾對國民黨的信任跟信心，我希望這樣的人可以儘早離開立法院。」

王育敏22日受訪時強調，不分區委員是由政黨提名，當然希望他們任何發言都謹言慎行，最好是能幫國民黨整體加分，若有些發言已經引發爭議，跟黨中央不一致，也必須立即澄清，以免讓外界誤解。

王育敏表示，針對未來不分區立委的表現，黨中央不排除建立一套考核機制，也讓不分區知道他代表政黨，需要謹言慎行，至於考核不合格是否會被淘汰？王育敏說，「目前相關內容還沒確定，很明確的是黨中央希望不分區立委在立院的問政品質跟表現，可以有一定水準。」