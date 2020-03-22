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快訊／共軍繞台不算挑釁？吳斯懷回應了…「尊重國防部判斷！」

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▲▼立法院院會,吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情爆發以來，中共軍機四度繞台，但國民黨立委吳斯懷日前卻表示，「不算挑釁」，引來外界砲火連連。對此，吳斯懷表示，自己的言論被斷章取義。

吳斯懷辦公室22日上午發布新聞稿指出，針對日前吳斯懷委員建請行政院建立全民國防共識，及面對兩岸情勢應有憂患意識之質詢，遭特定媒體及人士刻意斷章取義擴大解釋，吳斯懷深表遺憾。

吳斯懷辦公室提到，正因為共機近來多次接近或繞經我「防空識別區」，造成台灣民眾心理的恐慌，故吳斯懷特別提醒國防部，應更重視共軍在出海作戰操演中所展現的聯合作戰序列，及同時飽和攻擊的能力，與對台海防衛作戰影響深遠的威脅。

吳斯懷辦公室說，守土保國是國軍當然之責，故吳斯懷建議有關在有效監偵全程掌控共機的情況下，宜考量有無必要每次都發布相關訊息，避免因過度而引發社會及民眾不必要的緊張。對國防部判定是「針對性訓練、非僅繞經或無害通過、是具體的『挑釁、威脅』」，吳斯懷尊重專業的情報判斷。

吳斯懷辦公室稱，吳斯懷對國民黨就此事回應之新聞稿所稱，「共機此時在台海周邊實施長航遠訓，不但無助兩岸和平與區域穩定，反更增加台灣人民及社會的反感，加大軍事誤判風險，共軍應有所收斂，深表認同！」

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