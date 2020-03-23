江啟臣準備約談吳斯懷　國民黨改革納入「不分區立委評鑑」

▲江啟臣。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委吳斯懷稱「共軍繞台不算挑釁」言論引發爭議，國民黨擬建立一套考核機制，讓不分區知道他代表政黨，需要謹言慎行。國民黨主席江啟臣23日受訪時說，他將跟黨團三長約吳斯懷懇談，至於「不分區立委評鑑制度」將納入黨務改革中。

江啟臣強調，第一時間黨中央已發表立場，「任何迫害台海安定的行為，我們都不樂見且反對，防疫當下，任何這樣的舉動都不是人民樂見，只會徒增兩岸對立，呼籲共軍應該有所克制，兩岸需要的是對話不是對立。」

至於不分區考核制，江啟臣表示，不分區立委的議題從提名到現在都有很多人關心，包括黨內先進、中常委們也很關心，「我會跟黨團三長約吳斯懷委員懇談，制度面上，剛好正在進行黨務改革，整個不分區提名作業，甚至當選後在立院表現的評鑑制度，應一體化來設計，把它放到黨務改革中。」

被問到是否連黨內基層都在抱怨吳斯懷，江啟臣坦言，基層的確有很多聲音，但基層最關心黨的形象，所有黨內從政同志包括立委都必須謹言慎行，「言行必須要為民意所期待，國民黨要接地氣，所有的發言、質詢、提案都應該站在人民這邊。」

吳斯懷日前向行政院提出書面質詢，稱「共軍繞台不算挑釁」，言論再度引發爭議，連黨內也開砲希望他「離開立法院」。國民黨文傳會主委王育敏昨天表示，未來不分區立委的表現，黨中央不排除建立一套考核機制，也讓不分區知道他代表政黨，需要謹言慎行。

國民黨21日發表聲明表示，「吳斯懷委員個人意見不代表國民黨及國民黨團立場，共機在台海周邊長程遠訓對於中華民國來說，無助兩岸和平與區域穩定。國民黨一貫立場就是反對任何破壞台海安定的行爲，尤其正值防疫期間，共軍的作為徒增台灣社會反感與兩岸對立，並且增加軍事誤判風險，共軍應該收斂。」