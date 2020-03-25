傳新粉專遭檢舉消失　吳斯懷：那是假的！

▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

近日臉書出現國民黨立委吳斯懷的粉絲專頁，不過過似乎遭到大量檢舉被消失。對此，吳斯懷25日赴立法院受訪回應，那是假的，跟自己無關，之後會成立正版的官方粉專。

對於國民黨團總召林為洲日前要求，每位立委臉書至少要有5萬讚，結果網路上就立刻出現吳斯懷的臉書；吳斯懷澄清，「那是假的，不是我們的」，不曉得是誰，哪個熱心的人或惡意的人做的，「跟我們沒關係，我們還沒有成立」，而未來是否成立粉絲專頁？吳斯懷說，「當然會成立。」

此外，台灣基進黨立委陳柏惟24日質詢時提出讓香港人來台當兵的做法，吳斯懷回應，立法委員的職權是監督政府，自己沒有資格也沒有權限去監督別的立法委員，每個人都有自己的問政風格。

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