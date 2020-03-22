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「共軍繞台不算挑釁」　陳柏維改編「小毛驢」反酸吳斯懷「舔維尼」

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▲▼立法院外交及國防委員會,陳柏維。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏維臉書PO改編《小毛驢》，回酸吳斯懷的共軍繞台非挑釁之說。（圖／記者李毓康攝）

記者李忠憲／台中報導

共軍軍機日前繞台，國民黨不分區立法委員吳斯懷竟說「法理上不算對我國有挑釁意味！」遭外界砲轟。台灣激進黨立委陳柏維也在臉書上改編兒歌《小毛驢》，以「舔維尼」、「拿毛語錄」酸爆吳斯懷，最後還補一句「中國黨說中國黨不分區不代表中國黨唷~」，酸度破表。

▲▼立法院外交及國防委員會,吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲吳斯懷公開稱共軍繞台在法理上不是對我國的挑釁，引來外界砲轟。（圖／記者李毓康攝）

▲▼吳斯懷稱共軍繞台不算挑釁，陳柏維PO文改編小毛驢回酸。（圖／翻攝立委陳柏維臉書）

▲吳斯懷稱共軍繞台不算挑釁，陳柏維PO文改編小毛驢回酸。（圖／翻攝立委陳柏維臉書）

立委陳柏維針對立委吳斯懷對於中共軍機繞台稱，法理上不算對我國有挑釁行為的誇張言語，今天清晨在臉書粉專「3Q陳柏維」PO文，以改編的「小毛驢」兒歌做回應。

PO文中的歌詞寫著，「我有一個不分區，我從來也不期，有一天我心血來潮急著舔維尼，我手裡拿著毛語錄我心理（裡）正得意，不知怎麼嘩啦啦啦，我假裝不識泥～」最後還加一句，「中國黨說中國黨不分區不代表中國黨唷！」

▲▼吳斯懷稱共軍繞台不算挑釁，陳柏維PO文改編小毛驢回酸。（圖／翻攝立委陳柏維臉書）

▲中共網軍反擊台灣確診破百例，陳柏維直接回嗆「死破千的閉嘴，操心你的習禁評」。（圖／翻攝立委陳柏維臉書）

文一出就引來上萬名網友按讚，對岸網軍不甘示弱，留言放上一張台灣新冠肺炎境內新增確診破百例，衛福部長陳時鐘（中）遭揍飛的圖片。陳柏維也不甘示弱，直接回嗆「死破千的閉嘴，操心你的習禁評，外國人」立刻引來網友狂讚。

・停產會崩潰

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