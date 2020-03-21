國防部反擊吳斯懷：共機4次繞台就是「挑釁威脅」具體事證





▲吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委吳斯懷親中爭議言論不斷，日前他透過書面質詢行政院，稱共機繞台行為「不是挑釁」，要國防部不要誤導。對此，國防部反擊指出，共機4次繞台就是「挑釁威脅」具體事證。

吳斯懷向行政院提出書面質詢，稱不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味，要國防部不要誤導。

吳斯懷在書面質詢中強調，「正確的國防認識有利全民國防建立，反之則會因誤導而致民心惶惶社會不安」。他解釋，根據「國際法」在沒有侵入領空且遵守「無害通過」慣例的狀況下，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。

對此，國防部表示，中共迄今仍未放棄武力犯台，且刻意單方面破壞台海現狀，嚴重衝擊區域安全與和平穩定。尤其去（108）年3月31日共機蓄意踰越海峽中線，打破兩岸默契，加之今年初迄今，中共不顧其內部疫情嚴重，竟於我周邊海空域進行四次「針對性」訓練，絕非僅「繞經或無害通過」週邊海、空域，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證。

國防部強調，以負責任的態度，就事實陳述，絕無誤導情事。國軍基於職責，盱衡敵情威脅，秉持確保國家安全、國防安全，維護區域和平穩定，「有實力才有安全」，國軍勤訓精練、戮力戰訓本務，國軍絕對有信心，有實力守護家園。