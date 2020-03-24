「部隊軍紀敗壞造成國家安全崩解」　吳斯懷建請國防部恢復軍審法

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

我國《軍事審判法》在民國102年8月13日修正公布，將軍法案件移轉司法機關辦理，國民黨立委吳斯懷24日在立法院質詢時表示，部隊軍紀敗壞會造成國家安全崩解，緣起於軍審法被廢除、凍結，造成六年來軍紀案件不斷，建議國防部應考慮恢復軍審法。對此，國防部副部長張哲平說，國防部的確有做過檢討，也已經跟司法檢查機構建立交流平台。

行政院長蘇貞昌24日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，吳斯懷質詢時指出，部隊軍紀敗壞會造成國家安全崩解，緣起於軍審法被廢除、凍結，自從軍紀案件從軍法移到民間司法，六年來讓基層幹部不敢管、不願意管、管不到。

▲退輔會主委馮世寬、行政院長蘇貞昌、國防部副部長張哲平備詢。（圖／記者林敬旻攝）



吳斯懷指出，這當中有很多案例判決無罪、緩刑，最離譜就是還有士兵從東引跑回台灣，為了幫女朋友過生日，最後也判決沒有逃亡犯意，質疑這要基層營連長怎如何管理部隊。

對此，蘇貞昌表示，對於有些法院判決不了解軍紀，或者是不了解如何帶動部隊，政府應讓司法院、法官了解，雖然移到民間法院審判，也必須知道軍隊特殊的權利義務關係，以及軍紀維持軍隊的力量，法官在審酌案件時也應該有所不同，才不會讓審判脫離了事實。

吳斯懷再問，國防部是否考慮恢復軍審法，讓基層部隊的管理有胡蘿蔔也有棒子。張哲平則說，國防部的確有做過檢討，也已經跟司法檢查機構建立交流平台。

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