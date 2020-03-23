影／吳斯懷改口：共機繞台「持續性當然是挑釁」　

記者許展溢／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷書面質詢表示共機繞台行為，在法理上不算挑釁，引發各界爭議。立法院衛環委員會今（23日）進行環保署備詢，會前吳斯懷被問此事不願正面多表態，要大家去看他的質詢稿，但最後也改口說「持續性當然是挑釁」。對黨內可能要建立考核機制，吳斯懷則堅定說，有信心。

吳斯懷表示，此事要去看完整質詢稿，發出的新聞稿沒有所謂不算挑釁問題，只是在法理上做全民國防教育說明，也認同國民黨團聲明，防疫期間此做法是不恰當的挑釁。只希望大家對領空有更正確認知，這方面說明很清楚，重申要去看新聞、質詢稿。

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▲吳斯懷稱共機持續性繞台就是挑釁。（圖／記者許展溢攝）



媒體追問被誤解要說明，吳斯懷認為，媒體不該斷章取義，在這時候挑起這些議題，毫無意義，個人發言質詢稿要看完整，這時候要有正確認知，才不會讓人民恐慌。至於這認知到底是否挑釁？吳斯懷表示，「持續性當然是挑釁」，國防部目前回應非常正確，有來就公布讓民眾知道。

國民黨預計針對不分區祭出考核機制，吳斯懷說「很好」，本來就要對所有委員做一個正面評鑑，這件事公平、公開。對於考核機制設立好像成為黨內箭靶，有無信心？吳斯懷態度堅定說，當然有信心，自己是忠貞的國民黨黨員，會依據黨中央規範行使職權。會覺得國民黨切割？他則說沒這回事。另外，台灣基進黨陳柏惟改編兒歌小毛驢狠酸，吳聽到此事急說，沒聽到，不需要回應，立委質詢是監督政府施政，不是監督其他委員作法，毫無意義。