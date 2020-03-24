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吳斯懷飽受批評　郁慕明力挺：有內涵才被鬥臭

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▲新黨召開《全民公投KO惡法》下架反滲透法記者會，黨主席郁慕明發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲郁慕明。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委吳斯懷先前稱「共軍繞台不算挑釁」，不僅被民進黨砲轟，國民黨也火速切割，更擬建立一套考核機制，讓不分區知道代表政黨，需要謹言慎行。對此，前新黨主席郁慕明除了公開力挺吳斯懷，更稱吳斯懷是有內涵才被鬥臭。

郁慕明23日在臉書發布影片說道，民進黨集中力量攻擊吳斯懷，甚至國民黨內部也跟著打，原因就是吳斯懷是真正對民進黨有威脅的立委，所以必須用盡手段鬥臭吳斯懷、鬥垮國民黨。

郁慕明指出，可以去看多少將軍做過立委，民進黨有在意嗎？有動員各路打手圍攻嗎？「過去只在意一位沒做到將軍的上校，那個人就是郁慕明，現在吳斯懷進到立法院，他是有內涵、夠犀利，而且敢說、能寫，因此民進黨必欲除之而後快」。

▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

郁慕明提到，吳斯懷不只代表個人，而是一批國民黨最死忠的部隊，那就是黃復興的退伍軍人，這些袍澤跟著吳斯懷對抗民進黨不義，且在國民黨最衰的時後仍不離不棄，打掉吳斯懷，就是打掉黃復興，瓦解最挺國民黨的忠貞力量。

郁慕明提及，對這種伎倆深有所感，親身經歷多年來「萬年主席」的罵名，罵的人十之八九根本不是新黨，而是希望瓦解新黨的有心人士，意圖把這支隊伍的帶頭者打下來，從而把原本堅不可摧的勢力分化消滅，自己不是國民黨，「但我要力挺吳斯懷，因為我挺黃復興的忠貞，我更力挺退伍軍人」。

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