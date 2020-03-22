兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！　鄧惠文：不是想管就管得住

▲不能因為兒子出國，就否定爸爸對國家的努力。圖為張上淳。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

張上淳兒子3月出國滑雪一事被爆出後，不少人將矛頭指向他們父子倆，砲火猛攻張上淳。對此，精神科醫師鄧惠文也在臉書發表個人看法，平時父母若限制成年子女的選擇，會被外界批評控制欲過剩，「但一旦年輕人做了違反社會正確的事時，又容易指責父母之過。」

鄧惠文表示，張上淳兒子本身職業也是醫生，應該更清楚新冠肺炎的嚴重性，如果3月初出國真的只是為滑雪，也難怪會受到輿論指責，不過，網路上眾多罵聲直指張上淳，「我想他不至於舉雙手贊同他兒子做這件事」，對於成年兒子的決定，並不是做父親的想管就有辦法干涉的。

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▲鄧惠文評張上淳兒子出國風波。（圖／翻攝自鄧惠文臉書）



她指出，一般人聽到30歲的成年人還要被父母管，通常會先責怪父母控制欲太強，但今天張上淳的兒子自己選擇要出國，網友卻反過來罵張上淳沒有管好兒子，這對他來說略顯不公，「讓大家看一下爸爸多難當」。

鄧惠文也提到，張上淳兒子出國前確實缺乏三思，他應該要抱著「知道我父親身負國家重任，我幫不上忙至少該更加自律」的成熟心態，也該考量到出國風險，不僅威脅到自身健康，更對全台灣的醫療體系增加負擔。

PO文曝光2小時就超過1萬名網友按讚，紛紛留言，「要問醫院和衛福部有沒有對應的處分，問他爸幹嘛」、「20歲的都管不了了，何況是30歲」、「父親是父親，兒子是兒子，同意不能把兩者劃上等號，抹滅父親的貢獻與辛苦」、「對事不對人，成年人作錯罵他就好，不要罵到全家人」、「要做大人就要像大人」。

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