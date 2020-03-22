香港確診病例「多人去過蘭桂芳」　專家建議：強制關閉酒吧

▲香港蘭桂芳受疫情影響，客人大幅減少。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港22日新增44例新冠肺炎確診病例，其中有29例有旅遊史，包含7名外地留學生。此外，沒有旅遊史的15人之中，許多人曾經造訪過蘭桂坊（酒吧區），此前正好也有醫學專家建議港府關閉酒吧、餐廳等娛樂場所。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君22日表示，確診者之中大多數人都有旅遊史，包含一間中學有4名職員確診，推斷是校內的2名職員先前曾帶多名學生到瑞士遊學，期間進行了滑雪活動，滑雪要穿著很多裝備及服裝，可能再換穿服裝的地方擠迫，與受感染者接觸發生傳播。

▼香港民眾疫情期間外出多會戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



但也有15人沒有旅遊史，這之中許多人曾到過蘭桂芳（酒吧區），張竹君指出，這些確診者並不相識，也不是一起去消費的，造訪的酒吧也都不同，有些人還參加過私人派對，不能以同一個群體看待，「有風險不是蘭桂坊這個地點，而是社交模式，大家聚在一起，沒有配戴口罩，近距離用餐、飲酒，傳染的風險才會增加。」

此外，近日有多名醫學專家建議，港府可參考英國的作法，禁止酒吧、餐廳、健身房等娛樂場所營業，來將社交所帶來的感染風險降到最低。張竹君回應，會聽從專家的意見，但並不是關閉某一個地方，就能減少傳播，民眾可能還是會參加私人聚會、派對，最重要的還是改變民眾的態度。