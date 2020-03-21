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「是不是沒人教！」單親國三生遭女班導羞辱　怒捶玻璃大爆血險斷命

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▲▼愛心正義哥徐亦關心台南遭班導羞辱失控的國三學生。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲正義愛心哥徐亦關心台南遭班導羞辱失控的國三學生。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／台南報導

台南一名單親的張姓國三生，日前中午用餐時間要去廁所時，卻被林姓女班導師叫過去訓斥「衣服也不會穿，走路也不會走，是沒有人教你嗎？」張生羞憤難以發洩，去到廁所後右手猛擊廁所內玻璃後大失血，險些身亡，至今仍有抓髮等自虐行為。不料事後一名已卸任的學生會副會長到張生家中，要求家長簽寫「切結書」了事；對此校長澄清此非校方授意，且已通報台南教育局，全力協助張生走出陰霾。

母親指控，去年9月10日中午用餐時間，就讀國三的兒子憋了一節課的尿，正要去洗手間時，突然被教英文的林姓女班導叫過去，訓斥他「衣服也不會穿，走路也不會走，是沒有人教你嗎？」身為單親家庭的張生，疑似感覺老師是刻意酸他媽媽沒教好，進到廁所後用右手怒捶玻璃，造成右手腕15公分深度割裂傷，當下血流如注。

同學發現張生狀況後，立即扶著他前往保健室，經送往醫院急救後縫合，急診醫師透露好險沒有割傷到大動脈，否則神仙也難救無命客。母親指控，同學有向她透露「老師開學情緒就不穩，跟以前不一樣，脾氣比較大、比較暴躁」，讓她懷疑班導是因為產後情緒不穩定，兒子才會被言語羞辱。

▼傷口避過動脈，深度撕裂傷總縫合達15公分。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼愛心正義哥徐亦關心台南遭班導羞辱失控的國三學生。（圖／記者陳豐德翻攝）

誇張的是，事發後幾天，校長、學務主任帶著一位「陳姓家長會副會長」來到張生母親開設的檳榔攤探望；母親控訴，該名副會長全身刺青，口氣相當不客氣地說「不然來寫個切結書，這件事情這樣就結束了，給學校一個保證，寫一寫兒子就可以安全讀到畢業」，讓她覺得自己被威脅恐嚇，而當下校長等人也都沒有插話制止，直到這幾天自己才知道，對方是「前副會長」，張母害怕地說「他憑什麼代表校方？如果知道他是前副會長，我怎可能讓它進來」。

此外，事發後校方多次安排輔導老師來關懷，張生卻仍有拔髮等自殘狀況，且原本對於學習有興趣的他，上課狀況卻180度大轉變，不僅課業跟不上，課堂間也都趴著抗拒學習，讓母親質疑校方安排輔導是否真有成效。

對於指控，校長則回應此案件都依照程序通報台南市教育局，並立案調查，同學訪談時皆贊同班導師課堂間的表現，是個認真教學的英文老師，對於班級經營也相當用心，並沒有刁難個別同學，目前該名女老師也因此事深受打擊，請育嬰假在家中帶小孩休養。

校長也表示，前任副會長是現任家長會會長所推薦，同樣熱心於服務，「簽切結書」是他個人言行，並不是學校授意，當下自己也覺得不妥，沒譴責是出於尊重。該名陳姓副會長則說，自己是說：「不然來寫個切結書，好好讀，讀到畢業」想說家長跟學生寫切結書後，讓他可以好好在班上讀書畢業，不要跟壞孩子混在一起，造成學校的問題，並非想要恐嚇家長。

而學校輔導老師經評估，確認張生沒有自傷意念後，轉為互動支持關懷系統，發現他表達能力上比較弱，原本張母希望孩子能夠轉班，但經過1個月試行後，覺得整體評估表現是下滑的，才又把他拉回到原班級，將再評估張生的心理現況，給予適度的輔導資源，讓他能夠脫離言語羞辱陰影。

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▼國三學生傷口逐漸結痂，內心卻仍未走出陰霾。（圖／記者陳豐德翻攝）

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