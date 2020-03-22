冒充防疫員量體溫「騙女生開門殺害」　武漢狠男「防護衣翻牆」突破封城

▲社區工作人員從監視器發現犯人穿著防護衣。（圖／翻攝新京報）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢因新冠肺炎疫情已「封城」近2個月，居民都不能隨意出門，但竟有一名狠男趁著防疫封城，穿著防護衣，冒充成防疫人員要量體溫，騙女屋主開門後入室搶劫，還將女屋主殺害。警方目前已將犯人逮捕，當地檢察機關也非常重視此案，正展開進一步調查。

▼武漢封城已近2個月，居民不得隨意外出。（圖／路透社）



湖北省檢察院22日指出，犯罪嫌疑人肖姓男子因賭博欠下巨額款項，預謀實施搶劫，在3月10日帶著繩索、膠帶等物品，翻過柵欄進入洪山區麗島花園社區蹲點守侯，並在隔天上午冒充成社區防疫工作人員排查體溫，闖入社區住戶潘女的家中，對潘女實施暴力，導致潘女死亡。

潘女身亡後，肖男在屋中搶得現金人民幣、美元、日元，購物卡以及其它各國禮品幣若干後逃離現場，於隔日下午被警方逮捕。

案件發生後，在網路上引起很大關注，有社區工作人員向陸媒透露，他們從監視畫面中發現，肖男翻牆進來時，身上還穿著防護衣。

由於案件發生在疫情期間，還是在「封城」的情況下發生，湖北省市區的三級檢察機關高度重視，武漢市、區檢察院也迅速抽調人員成立聯合工作組，在犯罪嫌疑人被抓獲歸案次日就依法提前介入，引導偵查取證工作，對偵查工作中證據收集固定，和為被害人家屬挽回經濟損失等問題提出了具體意見。

陸媒報導也提到，下一步檢察機關將對該案偵查工作持續跟進，繼續加強引導偵查，完善案件證據，從快從嚴辦理，主動通報案件辦理進展，及時回應社會關切。目前，該案在進一步偵查之中。

▼命案發生在實施「封城」的武漢，令當地居民相當擔心。（圖／翻攝新京報）

