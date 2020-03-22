爆出最新威脅！　陳時中揭「3例本土個案」感染源不明...一度令人擔憂

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增16例確診個案，累計169例。目前有6例感染源不明，令民眾擔憂台灣是否已發生社區傳播。對此，指揮官陳時中指出，台灣現仍屬於「零星的社區感染」，其中3例已過潛伏期，而感染源尚待釐清的案100、134、156，則可能成為最新威脅。

目前尚未釐清感染源的，包括案24、27、34、100、134、156，但案24、27和34已經過了潛伏期，其中案27已於3/21日死亡，所以目前還是零星社區感染。剩下的案100是南部20多歲女性，因為發燒、喉嚨痛、咳嗽，就醫3次才確診，因為沒有相關旅遊史，一度讓指揮官陳時中說出「比較令人擔憂」，後續已經確認她有親人在2月底從美國回來。指揮中心疫情監測組組長周志浩3/21表示，目前正在積極找他們來採檢，確認是否為無症狀感染。

請繼續往下閱讀...

案134則為中部30多歲女性，3/17出現發燒、喉嚨痛確診，自行就醫後確診。周志浩表示，其身份為受雇員工，須直接面對民眾提供服務，接觸者眾多，也發現有部份對象從外國回來，指揮中心已積極召回詢問是否有症狀，必要時會採檢送驗。

而案156為今日新增的本土確診個案，是一名養護機構護理師，3/12自覺有發燒未就醫，於3/16就醫後返家，3/20再度就醫後採檢，於今（22）日確診，目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。