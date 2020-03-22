紐約餐廳全關　台灣青年憂「醫院沒飯吃」！做70愛心便當暖哭醫護

▲Andy（戴口罩的台灣人）率領員工準備愛心便當，送給紐約市的醫院。（圖／翻攝餐廳IG）

記者柯振中／綜合報導

美國的新冠肺炎疫情相當嚴重，紐約市更下令餐廳停止營業。不過，有名台灣青年畢業後在美國開餐廳，為了讓辛苦的醫護人員有飯吃，做了愛心便當送到醫院，暖舉在網路上爆紅。

台灣青年的父親說，他的兒子名叫Andy，從NYU（紐約大學）畢業後，與同學在當地開了間台灣料理餐廳，兒子在紐約時間21日晚上11點打給他，跟他說已經連續工作5天，而且每天持續10多個小時，讓他嚇了一跳。

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他趕忙問兒子，「紐約市不是因為疫情已經下令餐廳停止營業了嗎」，兒子才向他說明事件原委。原來Andy接獲停業命令後，擔心在廚房打工的墨西哥員工沒有工作、沒有保險，生活會出現困難，因此開始聯絡朋友，想要請求援助。

▲Andy收到善款後，召回員工製作愛心便當，送給醫護人員。（圖／翻攝餐廳IG）

過沒多久，Andy收到了美金200元（約新台幣6050元）的捐款，因此召回廚房員工，做了70個便當，聯絡在附近醫院工作的同學，希望能夠送過去。接下來，Andy取得院方的同意，將送便當的照片拍下，張貼在社群媒體，讓捐款的親朋好友能夠清楚知道善款的用處。

照片發出後，又有不少善款湧入，Andy繼續做便當，打算發送給不同的醫院，因此打電話聯絡了一家不認識的醫院，沒想到，表明來意後，該家醫院接電話的人竟然哭了，讓他感到相當傻眼。Andy對著父親說，「爸，我好累但是又好感動，竟然有好多不認識的人也來贊助我們，我一定要作的（做得）更好。」

Andy的父親知道兒子正在做的事，感到相當驕傲，同時也非常擔心，只能叮囑對方，要把自己保護好，出外要戴口罩，也別太操勞，否則抵抗力變差，就容易感染病毒，「講完電話許久，心情依然迴盪着Andy疲憊的聲音，所以寫下這份筆記。」

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