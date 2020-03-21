義大利醫師曝光新冠患者「臨終過程」　清醒感受死亡正在逼近

▲義大利醫師描述新冠肺炎患者臨終的過程。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，重災區之一的義大利醫師就曝光了新冠肺炎患者的臨終過程，患者的意識非常清楚，想要與親人道別，卻只能孤獨地在病房內，慢慢地感受到死亡正在逼近。

根據《每日郵報》報導，在米蘭聖卡洛博羅梅奧醫院工作的科爾泰拉羅（Francesca Cortellaro）表示，她見證了患者在病房裡孤獨的去世前，與親人的告別的心酸畫面。

科爾泰拉羅描述，她幫助一位染病的祖母與孫女告別，「你知道最令人心酸的是什麼嗎？那就是看到病人在病房裡孤獨地死去，去世前，他們懇求你幫他們向子孫告別。」

科爾泰拉羅形容，這些患者的意識很清醒，不會陷入昏迷，所以他們能夠很清楚的感受到死亡正一步一步逼近。

科爾泰拉羅說，「我拿出電話，用視訊打給她的孫女，他們在視訊中道別，不久後她就過世了，我幫助很多病人打過類似的告別電話」。

另一位醫生康森蒂尼(Roberto Consenini)在被問及新冠肺炎是否像流感一樣，他說，「不，這完全是另一回事，新冠肺炎比流感嚴重，這是一種非常嚴重的肺炎，所以對每個醫療系統來說都是巨大的壓力，我們每天都會看到50~60名肺炎患者到我們的急診科，他們中的大多數都非常嚴重」。

▲義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

義大利超過70%的新冠肺炎死者是男性，研究單位對於這樣的性別差距感到困惑，男性確診者也佔總確診者的60%，早些時候的一項分析發現，這些數字甚至更高，死亡患者中80%是男性，只有20%是女性，但隨著時間的推移，這一差距已經縮小。

科學家說，他們不知道為什麼會有這麼大的性別差距，但女性天生擁有更強大的免疫系統。

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