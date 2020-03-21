　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利醫師曝光新冠患者「臨終過程」　清醒感受死亡正在逼近

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲義大利,新冠肺炎,新冠病毒,醫護。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利醫師描述新冠肺炎患者臨終的過程。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，重災區之一的義大利醫師就曝光了新冠肺炎患者的臨終過程，患者的意識非常清楚，想要與親人道別，卻只能孤獨地在病房內，慢慢地感受到死亡正在逼近。

根據《每日郵報》報導，在米蘭聖卡洛博羅梅奧醫院工作的科爾泰拉羅（Francesca Cortellaro）表示，她見證了患者在病房裡孤獨的去世前，與親人的告別的心酸畫面。

科爾泰拉羅描述，她幫助一位染病的祖母與孫女告別，「你知道最令人心酸的是什麼嗎？那就是看到病人在病房裡孤獨地死去，去世前，他們懇求你幫他們向子孫告別。」

科爾泰拉羅形容，這些患者的意識很清醒，不會陷入昏迷，所以他們能夠很清楚的感受到死亡正一步一步逼近。

科爾泰拉羅說，「我拿出電話，用視訊打給她的孫女，他們在視訊中道別，不久後她就過世了，我幫助很多病人打過類似的告別電話」。

另一位醫生康森蒂尼(Roberto Consenini)在被問及新冠肺炎是否像流感一樣，他說，「不，這完全是另一回事，新冠肺炎比流感嚴重，這是一種非常嚴重的肺炎，所以對每個醫療系統來說都是巨大的壓力，我們每天都會看到50~60名肺炎患者到我們的急診科，他們中的大多數都非常嚴重」。

▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

▲義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

義大利超過70%的新冠肺炎死者是男性，研究單位對於這樣的性別差距感到困惑，男性確診者也佔總確診者的60%，早些時候的一項分析發現，這些數字甚至更高，死亡患者中80%是男性，只有20%是女性，但隨著時間的推移，這一差距已經縮小。

科學家說，他們不知道為什麼會有這麼大的性別差距，但女性天生擁有更強大的免疫系統。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
新冠肺炎患者「臨終過程」曝光！　義國醫師：清醒感受死亡逼近
快訊／越南政府宣布：暫停所有入境航班
中研院公布確診職員「4天足跡」！　活動範圍曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／越南政府宣布：暫停所有入境航班　阻擋新冠肺炎

義大利醫師曝光新冠患者「臨終過程」　清醒感受死亡正在逼近

義大利醫學專家：中國疫情爆發前　病毒可能早在倫巴底傳播

【黃寶慧】慧眼看天下／疫情燒到2021年！？　全球鎖國Fed急降息　川普一席話惹火13億人！？

不斷更新／德國新增2446人　全球第5國「破2萬例確診」

德國驚傳沒收「美國3M集團口罩」　3M澄清：配合當地法律

「勇闖確診病房」探望信徒！義大利18神父染肺炎死

美情報圈早在1月「警告疫情」　去年模擬演習川普全無視

非洲新冠肺炎確診增至1021例　辛巴威、馬達加斯加也淪陷

市場0需求…荷蘭鬱金香80％被連根拔起　最高單日銷毀百萬朵

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

花蓮老農無法耕作...淚送別牛孫　再三叮嚀：改牛脾氣！要乖乖的

快訊／越南政府宣布：暫停所有入境航班　阻擋新冠肺炎

義大利醫師曝光新冠患者「臨終過程」　清醒感受死亡正在逼近

義大利醫學專家：中國疫情爆發前　病毒可能早在倫巴底傳播

【黃寶慧】慧眼看天下／疫情燒到2021年！？　全球鎖國Fed急降息　川普一席話惹火13億人！？

不斷更新／德國新增2446人　全球第5國「破2萬例確診」

德國驚傳沒收「美國3M集團口罩」　3M澄清：配合當地法律

「勇闖確診病房」探望信徒！義大利18神父染肺炎死

美情報圈早在1月「警告疫情」　去年模擬演習川普全無視

非洲新冠肺炎確診增至1021例　辛巴威、馬達加斯加也淪陷

市場0需求…荷蘭鬱金香80％被連根拔起　最高單日銷毀百萬朵

英國國防部隱瞞員工疫情　克萊德海軍基地出現疑似病例

強尼戴普「家暴誹謗官司延期」　律師揭內幕開嗆：膽小鬼！

安妮斯頓「收買布裘女兒」3宗罪狂踩底線　裘莉開戰「密奪子女」小布氣炸

讓熱戀期無限延長！6個讓感情再升溫的小動作　互吹頭髮超甜蜜

劉樂妍欲參加大陸「新冠肺炎疫苗人體試驗」　興奮高喊：我100萬個願意

「身體像被公車撞上」靠氧氣機呼吸　大牌製作人確診新冠肺炎：醫生說是一般流感

吳斯懷3理由「共機繞台不算挑釁」　宅神傻眼：你是多恨江啟臣？

接任國民黨革實院長？　羅智強辦公室回應了！

中職／投手群保送太多　洪總找到亮點讚江國豪好投

韓「N號房」未成年女學生性虐26萬人看！女星氣憤連署：公開變態會員

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

國際熱門新聞

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

人妻「激情交疊」前男友　害2500人隔離

白髮翁逛賣場「貨架全被掃空」！失落低頭看清單

美軍載走義大利50萬試劑　義媒驚呼離譜

她染疫插管忍痛曝：像肺裡有玻璃

更／伊朗破2萬例確診

即／紐約州確診破7000例！跟進加州禁足令

空氣汙染「1個月溜滑梯下降」NASA 科學家：從未見過

Pornhub播真實性侵案　51萬人連署關閉

他富士山「死亡直播」身世超悲慘！

即／美加強境管！川普：太依賴他國

菸商老董中鏢！萬寶路Marlboro執行長確診

川普：紐約州列入聯邦重大災區

更／哥倫比亞宣布全面隔離　美至少258死

更多熱門

相關新聞

吳斯懷稱共機未挑釁　宅神傻眼神回

吳斯懷稱共機未挑釁　宅神傻眼神回

新冠肺炎疫情爆發後，中共軍機四度繞台，但國民黨立委吳斯懷認為「不算挑釁」，要求國防部不要誤導。對此，國民黨火速切割，強調吳斯懷言論不代表黨團立場。宅神朱學恒則在臉書調侃吳，「你是多恨江啟臣？一定要逼哭他就對了」。

大牌製作人確診新冠肺炎

大牌製作人確診新冠肺炎

停課高中生幫忙端麵　莊人祥：下不為例

停課高中生幫忙端麵　莊人祥：下不為例

即／越南政府宣布：暫停所有入境航班

即／越南政府宣布：暫停所有入境航班

新北醫院、家護理之家　20日起禁止探病

新北醫院、家護理之家　20日起禁止探病

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19義大利防疫知識

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

小巴士轉彎疑未注意路口

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面