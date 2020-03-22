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新冠肺炎疫情太可怕！女子想延期訂婚宴…餐廳回：已經備料了

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▲▼結婚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲因應新冠肺炎，女子想將婚宴延期，被餐廳打槍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

新冠肺炎疫情相當嚴重，中央為了避免群聚感染，呼籲大眾盡量不要群聚。有一組新人的家屬為了避免感染病毒，想更改訂婚宴的日期，沒想到餐廳卻說「已經備好料了」，讓他感到相當無奈，「我只能說，賓客們好自為之吧…我當天不會出現在現場。」

這名新人的家屬在臉書社團「爆怨公社」中指出，由於疫情相當嚴重，因此想更改訂婚宴的日期，但新人與家屬堅持要辦，讓他感到相當傻眼，只能盡力勸說。

請繼續往下閱讀...

經過一番苦勸她他仍沒辦法說動，只好與餐廳溝通，希望能幫忙將和菜分成一人份的，提供給賓客享用，沒想到餐廳只回了一句「我們的菜都是一大盤喔」，讓她不曉得說什麼，只能告知對方「能夠增加服務費」，但餐廳還是沒打算處理，只說「有提供公筷母匙」，要她放心。

▼女子想將訂婚宴延期。（圖／翻攝「爆怨公社」）

▲▼婚宴延期。（圖／翻攝「爆怨公社」）

無法說服餐廳，她只好提出「當天門可以打開嗎」以及「請問可以延期嗎」的疑問，但是餐廳仍然不願延期，回了「已經幫您備料了」的答案，讓她再也無法說什麼，只能發文抱怨，「我只能說賓客們好自為之吧…我當天不會出現在現場。」

對此，有不少網友回應，「先登記結婚以後補請客不就好了」、「今年要結婚的真的很無辜遇到這樣的傳染病，賓客應該也不太敢去」、「 婚宴…可以簡化，自家人跟對方吃一頓就好」、「如果裡面有人感染，就會大爆發」、「別去！真的不要去！禮金到就好。」

不過，也有人認為，是原PO管得太多了，「新人都沒意見了，啊你」、「增加服務費？你們總共請幾桌啊？你覺得把菜分成每人一份需要多少人？而這增加的人事成本你要出嗎」、「看了一下留言雖然你口口聲聲說理解新人，但你實際上千方百計的想要阻止他們耶！你知道疫情很嚴重新人們應該也知道吧，如果這個是他們衡量之下的選擇，你就讓他們自己處理吧！畢竟結婚的不是你，而且去不去是賓客的選擇。」

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