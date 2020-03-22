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總統府發言人黃重諺再轟譚德塞：快把這傢伙帶下去量體溫

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▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）
▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎爆發至今，世界衛生組織（WHO）在抗疫上屢遭多國詬病，甚至將病毒會全球大流行的矛頭指向其秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）慢半拍。對此，總統府發言人黃重諺22日透過臉書砲轟，若能早2週讓大家繃緊神經，不知道可以減少多少死傷，甚至嘲諷地說，要譚德塞去量體溫，「這是武漢腦炎嗎」。

中南海防堵疫情，1月23日緊急封鎖武漢市，引起國際關住新冠肺炎發展，但這時病毒早已傳播至美、日、韓、泰等4國；儘管有多數專家學者呼籲WHO趕緊提升新冠肺炎的警報，不過譚德塞不當一回事，一直遲至歐洲病例爆增，他才在3月11日宣布新冠肺炎「全球大流行」，但已過防疫關鍵期。

在疫情持續升溫的期間，譚德塞多次的發言，也引起國際上的譁然。日前美國在台協會（AIT）與我外交部發表聯合聲明，宣告台美將在疫苗、防疫上攜手合作，隨後歐盟也宣告與台合作；而這被認為，在這段期間正因為世界衛生組織失能下，國際之間的傳統國家才開始尋求互相合作。

對於譚德塞多次在國際間的發言，黃重諺22日透過臉書批評，「就在全世界越來越多聲音指出，如果WHO早兩個禮拜讓大家繃緊神經，早點承認人傳人，早點發布公衛緊急事件，早點做大流行的確認，人類社會不知道可以減少多少的人命死傷，經濟活動也可以不必受到這麼大的衝擊」。

黃重諺也嘲諷譚德塞，「快把這傢伙帶下去量個體溫吧」，他也在文章標註，「＃這是武漢腦炎嗎」、「＃今天還有報導說武漢數據不可能造假呢」。

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