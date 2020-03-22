北市第四間防疫旅館上線　198房迎接美加返國者...剛開張已被訂4房

▲北市日前公開第三間防疫旅館 。（資料照／記者張一中攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市2月推出「防疫旅館」，自上路至今已接待123名旅客。隨著歐美疫情日漸嚴峻，不少海外留學生急著返鄉，對於居家檢疫人數攀升，北市府持續媒合防疫旅館，觀傳局22日表示，第四間防疫旅館上線，提供20間房間，目前北市4間防疫旅館一共提供198間房。

日前北市公開第三間防疫旅館，該酒店每晚7500元起跳，價格不低，觀傳局科長表示，第四家業者提供20間房，房價從5000至7200不等，含稅、含三餐，另持續媒合其他業者，目前已鎖定一家業者，可提供比較平價的價格，價格約落在3000、4000元。

▲北市第四間防疫旅館 。（圖／觀傳局提供）

陳雅慧也說，上週防疫旅館主要提供從歐回來的人，歐洲回來的差不多了，接下來就是從美國、加拿大返國者，19日公布第三間防疫旅館後，幾乎沒有人訂不到房，估計尖峰在17日、18日，之後就沒有房間不足問題。

陳雅慧表示，目前第一間、第二間防疫旅館已爆滿，排隊排到3月24日以後，第三家已入住3、4成，但有不少房客預定後面的日期，第四間才剛上線，目前已訂了4間。

「現在全台北市旅館，忽然之間旅客都變居家檢疫了」，陳雅慧表示，不可能請那些人走，其實，除了防疫旅館，不少一般旅館因接待居家檢疫房客，業者主動詢問觀傳局如何處理，她建議，旅館下載觀傳局推出的防疫手冊，把每個章節都看清楚，照著手冊處理即可。

日前推出「防疫倒過來」方案，鼓勵居家檢疫者家人住旅館，居家檢疫者則在家隔離，符合規定者北市府將給予7000元補助。陳雅慧說，「我們應該是最早講這件事情」，有不少民眾打電話詢問，有告訴他們這個方案，民眾表示會考慮，但不曉得家人最後是否真的有去住旅館，難以估算人數。