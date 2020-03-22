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3/24零時起「禁旅客來台轉機2周」　華航、長榮：配合辦理

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▲▼華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動。（圖／記者黃克翔攝）

▲華航、長榮航空配合政府政策，3/24零時起，停止接受登機來台轉機旅客。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布，疫情已全球大流行且境外移入個案持續攀升，為避免疫情透過航空運輸傳播，自台北時間3月24日零時起至4月7日，我國全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。對此，華航及長榮航空均表示，將配合政府防疫政策辦理。

對此，華航集團（包括中華航空、華信航空、台灣虎航）表示，配合政府防疫政策，自2020年3月24日零時開始（台北時間，GMT+8）至2020年4月7日止起飛航班，停止接受登機來台灣轉機之旅客。敬請搭機前再次確認航班資訊，旅客如因無法搭乘者，請參閱各航官網退改票資訊。

請繼續往下閱讀...

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮表示，配合政策，3/24起不再承載經台灣轉機的旅客。（圖／記者李毓康攝）

長榮航空也表示，將配合中央流行疫情指揮中心之規範，3月24日凌晨零時起至4月7日，不再承載經台灣轉機的旅客，在現階段非常時期，會儘量維持基本運能，以輸運滯留海外旅客、留學生、台商返台為主要任務，並將進一步依防疫政策及市場需求，做必要之航班調整。

中華航空
請參閱「各國規定而無法入境、轉機或需要隔離檢疫者之退改票作業辦法」（https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert=37982-7030）。

長榮航空
請旅客至本公司官網之「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」查詢，網址為：https://www.evaair.com/zh-tw/emer/2019-nCoV.html

華信航空
請參閱「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」（https://reurl.cc/1xYj3Y）。

台灣虎航
請參閱「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」（https://web.tigerairtw.com/zh-tw/20200205/）。

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