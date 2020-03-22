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網傳送日本1000萬片口罩　外交部澄清「非防疫用途」：是防花粉症口罩

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▲▼口罩,防疫,過敏,飛沫,生病,醫療,隔離,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲口罩示意圖。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，外交部近日以原有計畫經費、當地採購方式，提供當地臨時政府購買千片口罩給當地人民，展現「Taiwan Can Help」的人道救援精神，卻出現我國贈送日本1000萬片口罩等消息。對此，外交部澄清，我國未曾贈送日本防疫用口罩，那是先前經濟部核准的防止花粉症口罩。

針對網路謠傳我國贈送日本1,000萬片口罩一事，外交部表示，經濟部在3月6日已經鄭重澄清，我國未曾贈送日本防疫用口罩，先前經濟部核准出口日本的是防止花粉症的口罩，並非防疫用的醫療口罩，不在政府徵用範圍。

外交部指出，值此全國一致對抗武漢肺炎擴散的時刻，在網路上發表不實訊息，不但對防疫毫無幫助，也可能製造社會上不必要的困擾與對立。政府優先提供國內必要的防疫物資，也正在討論如何協助在海外的臺灣留學生，對友邦國家的協助，也都是在地緊急採購。若還有疑問，可向相關機關查證，以免觸法。

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