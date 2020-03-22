台灣新增16例「完整感染史」曝光　中研院4人群聚感染、1護理師確診

▲本日新增16例感染足跡。點圖放大。（圖／陳昱璇製）

記者黃君瀚／綜合報導

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中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增16例確診，其中13例境外移入、3例本土，個案發病前分別有美國、埃及、德國、法國、義大利、英國、丹麥、紐西蘭及菲律賓等國活動史。目前全國累積感染人數達169例，非本土高達133例、78.6%，另有2人死亡、28人解除隔離。

值得注意的是，中研院個案（案124）找到感染源頭，確認其指導老師（案160）曾赴美國，後來台參加會議傳染給另外3人（案124、案168、案169），為院內群聚感染。另外案156是養護機構護理師，現在已掌握95名接觸者，指揮中心非常重視，有信心維持在可控制範圍。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解，本日新增18例與累積個案的身分關係。

台灣3月22日新增16例感染時間線：

案例169：30多歲 女性 與案124接觸（3/22）

奧地利籍、與案例124接觸，3月17日出現發燒症狀，居家隔離採檢後確診。

案例168：30多歲 男性 與案124接觸（3/22）

德國籍、與案例124接觸，3月17日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，居家隔離採檢後確診。

案例167：10多歲 男性（3/22）

1月9日至3月20日前往英國就學，3月19日出現發燒、全身倦怠等症狀，機場採檢後確診。

案例166：20多歲 男性（3/22）

1月6日至3月18日前往德國工作，3月17日出現喉嚨痛症狀，居家檢疫採檢後確診。

案例165：20多歲 女性（3/22）

2019年12月30日至今年3月5日前往義大利就學，3月7日出現流鼻水、鼻塞症狀，居家檢疫採檢後確診。

案例164：20多歲 女性（3/22）

2月2日至3月18日前往菲律賓就學，3月13日出現咳嗽、全身酸痛症狀，居家檢疫採檢後確診。

案例163：20多歲 女性（3/22）

2019年9月1至今年3月18日前往法國就學，3月17日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，居家檢疫採檢後確診。

案例162：60多歲 女性 埃及團（3/22）

3月3日至12日埃及團體旅遊成員，無感染症狀，X光片顯示肺炎，居家隔離採檢後確診。

案例161：60多歲 男性 埃及團（3/22）

3月3日至12日埃及團體旅遊成員，無感染症狀，X光片顯示肺炎，居家隔離採檢後確診。

案例160：50多歲 男性 與案124接觸（3/22）

案例124接觸者，3月14日出現頭痛、喉嚨痛等症狀，居家隔離採檢後確診。

案例159：60多歲 男性（3/22）

3月8至16日前往美國工作，3月18日出現肌肉酸痛、流鼻水症狀，X光片顯示肺炎，就醫安排採檢後確診。

案例158：10多歲 女性（3/22）

1月19日至3月18日前往美國就學，3月18日出現咳嗽、輕微發燒等症狀，X光片顯示肺炎，就醫安排採檢後確診。

案例157：20多歲 男性（3/22）

2月28日至3月14日前往紐西蘭旅遊，3月18日出現全身倦怠、胸痛等症狀，就醫安排採檢後確診。

案例156：20多歲 女性（3/22）

3月12日出現發燒、全身無力等症狀，就醫安排採檢後確診，感染源待釐清。

案例155：70多歲 男性（3/22）

1月14日至3月15日前往丹麥探親，3月20日出現肌肉痠痛、發燒等症狀，X光片顯示肺炎，居家檢疫採檢後確診。

案例154：30多歲 男性 與案85同行（3/22）

與案85、118、121同行前往美國自助旅遊，3月16日出現肌肉痠痛、頭痛等症狀，就醫安排採檢後確診。

▲台灣確診人數每日成長級距圖。點圖放大。（圖／陳昱璇製）

台灣過去確診案例感染時間線：

案例153：20多歲 女性（3/21）

2019年12月30日赴法國留學，今年3月14日返台，居家檢疫期間於18日出現發燒，通報採檢後確診。

案例152：20多歲 女性（3/21）

2019年7月20日赴英國留學，15日出現喉嚨痛症狀，今年3月17日返台，19日通報採檢後確診。

案例151：30多歲 男性（3/21）

3月10日至14日到荷蘭出差，不過該案3月8日就出現咳嗽、胸悶、發熱、喉嚨癢等症狀，自行就醫後採檢確診。

案例150：20多歲 男性 案133家人（3/21）

1月14日至3月14日至英國就學，3月14日與案133一同返國，3月19日發病，檢驗後確診。案150雖為案133接觸者，但其返台後活動史單純，研判於英國感染的可能性較高，為境外移入。

案149：70多歲 男性（3/21）

3月9日至14日跟團赴英國旅遊，返台後15日出現喉嚨癢、發燒等症狀，自行就醫採檢後確診。

案148：20多歲 女性 與案85同班機（3/21）

1月24日至3月16日至美國就學，返國時與案85搭乘同班機，並列為案85接觸者，3月18日發病，經採檢通報後確診。

案147：20多歲 印尼籍女性 （3/21）

3月14、15返回印尼老家參加婚禮，返台後17日出現咳嗽、腹瀉、頭痛等症狀，自行就醫採檢後確診。

案146：50多歲 男性（3/21）

3月9日至18日到南非出差，18日出現發燒症狀，自行就醫採檢後確診。

案145：20多歲 女性（3/21）

3月5日至19日到美國自助旅行，16日出現咳嗽、有痰等症狀，返國機場採檢後確診。

案143、144：50多歲男性、30多歲女性 與案77赴美（3/21）

為一對夫妻，長住捷克，為案77境外移入個案親人，曾於3月7日至14日間與案77自捷克赴美國探親，案77案143於3月14日發病，案144則於3月6日發病，兩人於3月19日返國入境時由機場採檢送驗後確診。

案142：30多歲 女性（3/21）

2019年2月6日赴英國，在當地教會服務，今年3月13日出現咳嗽、有痰症狀，3月19日返台，入境時由機場採檢送驗後確診。

案141：20多歲 女性（3/21）

2019年9月14日赴英國留學，今年3月17日出現流鼻水、咳嗽、頭痛、有痰等症狀，3月19日返台，入境時由機場採檢送驗後確診。

案140：50多歲 女性 埃及團（3/21）

3月3日至12日埃及團體旅遊成員，原列為接觸者，居家隔離期間於3月18日發病，經安排就醫及採檢通報後確診。

案139：20多歲 女性（3/21）

2019年4月26日赴英國留學，直到今年3月14日返台，17日出現喉嚨癢、咳嗽、發燒、肌肉痠痛等症狀，20日自行就醫採檢後確診。

案138：20多歲 男性（3/21）

1月21日至3月16日到法國遊學，返國後3月18日出現咳嗽症狀，居家檢疫採檢後確診。

案137：20多歲 女性（3/21）

3月5日至3月19日前往美國旅遊，14日出現喉嚨痛、發燒、噁心、頭暈等症狀，19日返國機場採檢後確診。

案136：30多歲 女性（3/21）

2月27日至3月8日跟團前往土耳其旅遊，8日有咳嗽、流鼻水症狀，自行就醫採檢後確診。

案例135：20多歲 女性（3/20）

1月18日至3月13日長住美國，3月18日出現咳嗽、流鼻水症狀，自行就醫採檢後確診。

案例134：30多歲 女性（3/20）

3月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，自行就醫採檢後確診，感染源待釐清。

案例133：10多歲 女性（3/20）

1月3日至3月14日於英國就學，3月18日出現頭痛、發燒症狀，健康管理採檢後確診。

案例132：20多歲 女性（3/20）

1月18日至3月18日前往菲律賓工作，3月12日出現流鼻水、頭暈症狀，機場採檢後確診。

案例131：40多歲 女性（3/20）

2月26日至3月9日前往葡萄牙、西班牙跟團旅遊，曾經杜拜轉機，3月14日出現喉嚨痛症狀，就醫安排採檢後確診。

案例130：10多歲 女性 案59同學（3/20）

北市高中生案59同班同學，3月17日出現乾咳症狀，居家隔離採檢後確診。

案例129：40多歲 男性（3/20）

3月11至18日於美國工作，16日出現輕微發燒、喉嚨癢症狀，機場採檢後確診。

案例128：20多歲 女性（3/20）

8月27日至3月17日於法國留學，2月22日至3月3日前往盧森堡、比利時、德國旅遊，3月5日出現喉嚨痛、咳嗽症狀，機場採檢後確診。

案例127：20多歲 男性（3/20）

2019年9月14日至今年3月17日於西班牙就學，3月12日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，機場採檢後確診。

案例126：30多歲 男性（3/20）

3月4日16日於加拿大旅遊，16日出現乾咳症狀，就醫安排採檢後確診。

案例125：20多歲 女性（3/20）

工作和旅遊目的，1月29至30日於荷蘭、1月31日至2月7日於奧地利、2月8日至3月17日於荷蘭，3月7日出現鼻塞、全身無力等症狀，機場採檢後確診。

案例124：30多歲 男性（3/20）

3月17日出現發燒、咳嗽等症狀，自行就醫採檢後確診，同事曾有症狀，感染源待釐清。

案例123：40多歲 男性 美國籍（3/20）

3月8至10於新加坡、3月10至17於美國加州、3月18至18日於日本東京洽公，18日出現發燒、倦怠症狀，居家檢疫採檢後確診。

案例122：60多歲 女性 土耳其團同班機（3/20）

3月4日13日前往土耳其，與土耳其團搭乘同一班機，3月18日出現腹痛、無力、微發等症狀，居家隔離採檢後確診。

案例121：20多歲 女性 與案85同行（3/20）

3月5至16日與案例85同往美國自助旅遊，3月18日出現流鼻水症狀，居家隔離採檢後確診。

案例120：20多歲 女性（3/20）

2019年8月26至今年3月18日赴法國就學，3月14日出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，居家檢疫採檢後確診。

案例119：60多歲 男性（3/20）

1月15日至3月11日前往美國探親，3月13日出現喉嚨痛、鼻塞等症狀，就醫安排採檢後確診。

案例118：30多歲 女性 與案85同行（3/20）

3月5至16日與案例85同往美國自助旅遊，無出現症狀，居家隔離採檢後確診。

案例117：40多歲 男性（3/20）

2月23日至3月1日於葡萄牙、3月2至10日於西班牙旅遊，3月14日出現腹瀉症狀，就醫安排採檢後確診。

案例116：20多歲 女性（3/20）

2019年9月15日至今年3月17日赴英國就學，3月12日出現咳嗽、鼻塞等症狀，機場採檢後確診。

案例115：20多歲 女性（3/20）

2月19日至3月15日前往波蘭遊學，3月17日出現發燒、咳嗽、全身痠痛等症狀，居家檢疫採檢後確診。

案例114：10多歲 男性（3/20）

2月16至24日於西班牙、2月25日至3月7日餘德國、3月8至15日於英國參加比賽，3月17日出現頭痛、鼻塞等症狀，居家檢疫採檢後確診。

案例113：30多歲 男性（3/20）

2月23日至3月6日前往美國、墨西哥旅遊，3月17日出現流鼻水、鼻塞症狀，就醫安排採檢後確診。

案例112：20多歲 女性（3/20）

3月1日17日前往法國研習、旅遊，13日出現喉嚨痛、流鼻涕等症狀，機場採檢後確診。

案例111：50多歲 女性 埃及團（3/20）

3月3至12日參加埃及旅行團，15日出現喉嚨痛、發燒症狀，居家隔離採檢後確診。

案例110：30多歲 女性（3/20）

2019年11月26至今年2月29日英國留學，2月29日至3月16日法國旅遊，3月16日出現胸悶、咳嗽症狀，機場採檢後確診。

案例109：80多歲 男性（3/20）

2月25日至3月7日跟團前往埃及旅遊，3月7日出現發燒、全身倦怠、咳嗽等症狀，就醫安排採檢後確診。

案例107：50多歲 男性 法國籍（3/19）

3月15日來台探親，入境後直接至地方政府特約防疫旅宿進行居家檢疫，17日出現流鼻水症狀，18日因出現咳嗽症狀就醫，採檢通報後確診。

案例106：20多歲 男性（3/19）

1月5日至3月17日至西班牙遊學，3月12日出現喉嚨癢症狀，入境時主動向檢疫人員通報，安排採檢後確診。

案例105：20多歲 男性（3/19）

去年12月24日獨自赴法國就學，今年3月17日返台，入境時主動向檢疫人員通報喉嚨不適，機場檢疫站安排採檢通報後確診。

案例104、108：40多歲 男性與女性 奧捷團（3/19）

3月5日至3月14日跟團至奧地利、捷克旅遊，與案61、72同團，案104於16日出現咳嗽、流鼻水、胸悶等症狀，案108於3月17日出現發燒症狀，就醫採檢通報後確診。

案例103：10多歲 男性 案59同學（3/19）

與案59為高中同班同學、座位鄰近，3月15日早上出現喉嚨癢，當晚有發燒症狀，就醫安排採檢後確診。

案例102：50多歲 女性（3/19）

2月29日至3月11日與家人至美國參加商務活動，入境時有輕微咳嗽，16日自覺有發燒情形就醫，採檢通報後確診。

案例101：70多歲 男性 埃及團（3/19）

3月3日至12日至埃及旅遊（與案55、63、71同團），17日陸續出現發燒、流鼻水、肌肉痠痛症狀，就醫並採檢通報確診。

案例100：20多歲 女性（3/18）

近期無出國史，3月12日出現喉嚨痛、發燒、咳嗽症狀，就醫經通報檢驗確診，感染源待釐清。

案例99：20多歲 女性（3/18）

2月1日至3月16日菲律賓工作，3月8日出現流鼻水、喉嚨痛、倦怠等症狀，16日於機場採檢後確診。

案例98：20多歲 女性（3/18）

2月16日至3月16日法國就學，3月13日出現全身無力、發燒、咳嗽等症狀，16日機場採檢後確診。

案例97：20多歲 男性（3/18）

2月11至3月15日瑞士就學，3月14日出現發燒、頭痛、喉嚨痛等症狀，16日機場採檢後確診。

案例96：20多歲 女性（3/18）

1月13至15日前往英國就學，15、16日經泰國轉機，7日出現發燒、咳嗽等症狀，16日於機場採檢後確診。

案例95：20多歲 女性（3/18）

3月6日至12日印尼旅遊，10日出現喉嚨痛、輕微咳嗽等症狀，返國就醫採檢後確診。

案例93：30多歲 女性（3/18）

3月8、9日美國，3月10至16日卡達工作，13日身體不適，16日機場採檢後確診。

案例92：20多歲 男性 案71接觸者（3/18）

埃及團案71接觸者，無症狀，經接觸者採檢確診。

案例91：30多歲 男性（3/18）

歐洲自助旅遊，2月27至3月7日英國、8至10日法國、11至14日西班牙、15至16日英國，8日出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，16日機場採檢後確診。

案例90：30多歲 男性（3/18）

2月14日至3月16日前往西班牙工作和旅遊，3月6日出現流鼻水、打噴嚏、喉嚨癢等症狀，16日機場採檢後確診。

案例89：30多歲 女性（3/18）

案例長住美國，14日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，16日機場採檢後確診。

案例88：20多歲 女性（3/18）

2月14日至3月16日前往西班牙研習，3月6日出現咳嗽、發燒等症狀，16日機場採檢後確診。

案例87：30多歲 男性（3/18）

基於工作和旅遊目的，2月10至22日英國、22至29日義大利、3月1至16日法國，3月8日出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，16日機場採檢後確診。

案例86：20多歲 男性（3/18）

1月23日至3月16日前往美國就學，3月12日出現咳嗽症狀，16日機場採檢後確診。

案例85：30多歲 女性（3/18）

3月5至16日前往美國自助旅遊，14日出現全身倦怠、流鼻水等症狀，返國就醫採檢後確診。

案例84：20多歲 男性 法國籍（3/18）

3月12日入境台灣旅遊，16日出現發燒症狀，16日就醫採檢後確診。

案例81、82、83、94：50多歲女、20多歲女、40多歲女、30多歲男 土耳其團（3/18）

與案例56、57、65、66、67、68、69、70、73同為3月4至13日土耳其旅行團團員。案例81無症狀；案例82於3月11日出現喉嚨痛、乾咳；案例83無症狀；案例94於3月15日發燒。

案例80：20多歲 女性（3/18）

2月3日至3月12日前往西班牙就學，3月16日出現身體無力、鼻塞症狀，返國就醫採檢後確診。

案例79：40多歲 女性（3/18）

3月9至14日前往英國工作，14日出現流鼻水、鼻塞症狀，返國就醫採檢後確診。

案例78：50多歲 男性（3/18）

3月6日至16日前往德國工作，15日出現咳嗽、鼻塞症狀，返國就醫採檢後確診。

案例77：60多歲 女性（3/17）

1月20日自台灣經杜拜轉機至捷克旅遊，3月7日自捷克搭機至美國紐約探親，16日入境。3月10日在紐約出現發燒及腹瀉症狀，16日返國後因有喉嚨癢及咳嗽症狀就醫，採檢通報後確診。

案例76：30多歲 女性（3/17）

3月1日至12日與2名友人至法國巴黎旅遊，12日起出現喉嚨痛症狀，15日出現流鼻水，16日就醫後採檢通報確診。

案例75：20多歲 男性（3/17）

2月23日至3月8日至德國旅遊，3月8日返國後出現流鼻水症狀，11日自覺嗅覺喪失，16日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，採檢通報後確診。

案例74：30多歲 男性（3/17）

2月25日至3月10日與7名親友至冰島自助旅遊，3月14日出現牙痛、全身倦怠症狀，採檢通報後確診。

案例72：70多歲 女性 案61家人（3/17）

3月5日至14日與家人參加奧地利、捷克團體旅遊，3月15日出現發燒症狀且有肺炎情形，採檢通報確診。

案例71：60多歲 男性 埃及團（3/17）

3月3日至12日參加埃及團體旅遊（與案55、63同團），13日起陸續出現咳嗽、流鼻水、腹瀉症狀，採檢通報後確診。

案例68、69、70、73：2女2男 土耳其團（3/17）

3月4日至13日至土耳其旅遊（與案56、57及案65至67同團），其中1人無症狀，其他3人發病日介於3月7日至14日，就醫採檢通報後確診。

案例65-67：2名50多歲女性、1名60多歲男性 土耳其團（3/16）

三人為同團遊客（與案56、57同團），3月4日至13日赴土耳其旅遊，分別於3月14日、15日發病，3月15日晚間由衛生單位通知前往醫院採檢通報，於今日確診。該旅行團群聚截至目前共計5人確診，接觸者持續追蹤中。

案例64：20多歲 男性 與案58同校同系互不認識（3/16）

去年8月底至西班牙就學，由於就讀學校有確診個案，故與就讀同校的家人及同學一同返國，於3月12日入境，14日出現畏寒、流鼻水及眼睛癢症狀，15日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診。

案例63：50多歲 男性 埃及團（3/16）

3月3日至12日至埃及旅遊，與案55為同團團員，案63於3月13日晚間因咳嗽有痰、流鼻水、寒顫等症狀至醫院就醫後通報送驗，於今日確診。

案例62：60多歲 女性（3/16）

3月7日至14日與另1名家人至菲律賓探親，12日於菲律賓當地出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、後眼窩痛症狀，14日入境後由家人送至醫院就醫並採檢送驗，於今日確診。

案例61：50多歲 女性（3/16）

3月5日至14日與另1名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，14日入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗，於今日確診。

案例60：20多歲 女性 （3/16）

2月9日至3月11日獨自赴義大利、希臘、德國旅遊，12日入境，14日出現發燒、畏寒及倦怠就醫，經通報檢驗，於今日確診。

案例59：10多歲 男性 （3/15）

1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛，13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，採檢後確診。

案例58：20多歲 女性（3/15）

1月至西班牙就學，3月12日體溫偏高，13日返國時經發燒篩檢站採檢，送驗後確診。

案例57：70多歲 女性 土耳其團（3/15）

與案56於3月4日一起至土耳其旅行的團員，曾於杜拜轉機，13日返國後因發燒就醫，採檢後確診。

案例56：40多歲 男性 土耳其團（3/15）

與案57於3月4日一起至土耳其旅行的團員，曾於杜拜轉機，期間出現身體不適，13日入境後喉嚨癢、自覺發熱等症狀就醫，採檢後確診。

案例55：50多歲 男性 埃及團（3/15）

3月3日至12日埃及團體旅遊，返國後因全身倦怠與肌肉痠痛就醫，檢測有發燒情形，採檢通報後確診。

案例54：30多歲 男性（3/15）

2月28日至3月1日泰國旅遊，3月5日至8日遊日本北海道，返國後出現流鼻水症狀，12日全身倦怠及頭痛等症狀就醫，採檢通報後確診。

案例53：30多歲 男性（3/14）

2月22日至3月6日赴德國慕尼黑、紐倫堡出差，返國後於3月11日出現咳嗽有痰、喉嚨痛症狀，於當日晚間就醫後檢驗通報，14日確診。

案例52：30多歲 男性（3/14）

2月28日與兩名友人自台灣經土耳其轉機至瑞士後，29日自瑞士搭乘巴士至法國滑雪，3月7日再從法國搭乘巴士到瑞士搭機，經土耳其轉機返國，於3月8日入境。案52於3月12日晚間出現發燒、全身倦怠、咳嗽、流鼻水等症狀，就醫後採檢通報，於14日確診。

案例51：30多歲 男性 荷蘭籍（3/14）

3月2日至6日曾至奧地利，3月9日自荷蘭來台，10日入境，11日晚間因呼吸困難、胸悶及全身倦怠，赴醫院急診，經診斷有肺炎情形，12日由醫院採檢通報，於14日確診。

案例50：50多歲 男性 美國籍 （3/13）

美籍個案獨自在台灣工作，2月24日曾接待4名來台的美國友人，之後陸續出現畏寒、咳嗽及發燒症狀，3月7日就醫，10日採檢通報，隨後確診。指揮中心研判，已離境的友人出現症狀時間更早，疑是遭到感染。

案例49：40多歲 女性 （3/12）

2月21日自台灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3月4日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，7日自比利時經土耳其轉機，8日返台，入境時無症狀，後出現頭痛、倦怠、喉嚨痛，10日就醫並採檢通報，隨後確診治療。

案例48：30多歲 女性 （3/11）

2月28日至3月8日獨自前往英國旅遊及探訪當地友人，返國後3月9日因頭暈、頭痛等症狀至診所就醫，接著又出現微燒及輕微咳嗽，於3月10日至醫院就醫，經通報檢驗於11日確診，目前收治負壓隔離病房治療。

案例47：30多歲 男性 （3/10）

3月2日至5日與2名同事至荷蘭出差，返國後於3月9日出現微燒、乾咳情形就醫，院方進行採檢通報後確診。依發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高。

案例46：20多歲 男性 案34兒子（3/10）

近期無出國史、與案34、案41同住，曾於案34住院期間陪病，以接觸者身分2次採檢皆為陰性返家居家隔離，3月6日至8日出現咳嗽症狀，衛生單位健康追蹤時案46表示咳嗽加劇，安排就醫並進行第三次採檢確診。

案例45：50多歲 女性 案34同病房、不同病室的出院病人（3/6）

近期無國內外旅遊史，2月14日因其他疾病收治住院，與案34同病房不同病室，於2月20日出院；3月1日衛生單位進行案34相關風險對象追蹤採檢時，因檢體顯示異常，於3月5日再次採檢，於6日確診。

案例44：30多歲 男性（3/5）

曾於2月28日-3月3日與友人赴菲律賓旅遊，3月2日在當地出現胃脹及腹瀉症狀，3月3日返國後因喉嚨乾、倦怠情形至診所就醫，4日至醫院就診時，院方發現個案有國外旅遊史且出現症狀故採檢通報，於5日檢驗確診。

案例43：50多歲 女性 案39接觸者（3/5）

近期無國外旅遊史，由於2月24日、25日曾與案39一同在插花班上課，且坐正對面，故列為接觸者；個案3月3日出現發燒及喉嚨痛症狀後，經衛生單位安排就醫並住院隔離，4日採檢通報，於5日確診。

案例42：50多歲 女性 案34同病房病人家屬、案36接觸者（3/3）

近期無國內外旅遊史，曾於2月21日-23日照護住院家人，而該家人在案34確診前，與之同病房、不同病室，另外案36也曾和她有短暫接觸。2月23日當天，她因全身倦怠及咳嗽至診所就醫，3月1日衛生單位發現個案有呼吸道症狀，隨即安排就醫採檢通報，並收治負壓隔離病房，經採驗3日確診。

案例41：20多歲 女性 案例34女兒 （3/1）

近期無旅遊史，無任何不適症狀，2月15日至26日間曾多次至病房陪伴案34及協助盥洗，2月28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，二採呈現陽性確診。



案例40：70多歲 女性 （3/1）

1月20日從日本參加鑽石公主號旅遊，2月15日檢驗陽性、無呼吸道症狀，隨後住院隔離，25日2次採檢陰性，26日搭機返台，全程配戴口罩，由救護車載送醫院進行隔離採檢，經3次採檢後確診。

案例39：60多歲 女性 （2/29）

1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，於埃及時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，28日就醫並採檢通報，經檢驗確診。

案例35-38：1名醫院清潔人員+3名醫護人員 案例34接觸者 （2/29）

案35清潔人員於醫院急診工作時曾接觸案34，其餘3人均為案34確診前住院病房的護理人員，4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，於案34確診後列為接觸者採檢，29日確診。

案例34：50多歲 女性 （2/28）

有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於28日確診。

案例33：30多歲 男性 （2/28）

2月17日至22日跟團至大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢等情形，因症狀持續，26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報後送驗，28日確診。

案例32：30多歲 女性 案例27外籍看護（2/26）

2月11日至16日案27住院期間的外籍看護，衛生單位於案27確診後，警政單位於2月24日尋獲，後送往醫院採檢，個案當時有輕微喉嚨不適，經檢驗確診。

案例31：11歲 男性 案例27孫子（2/25）

案27的孫子，也是長男（案28）的兒子，曾在2月11日及19日到醫院探視祖父，本身沒有疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢，確診後已收治醫院隔離觀察。

案例30：70多歲 男性 案例27太太（2/24）

2月6日因身體不適就醫，經診斷為急性咽炎，10日至19日間因呼吸道症狀4度就醫，22日因列為確診個案密切接觸者收治採檢，隨後確診，目前無發燒、不適症狀。

案例29：40多歲 男性 案例27小兒子（2/24）

因工作關係頻繁往返武漢及其它地區，最後一次為去（2019）年12月2日自廣州返台，過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史的友人聚餐。1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但並未就醫，2月23日列為確診個案密切接觸者收治，隨後確診，目前感染源釐清中。

案例28：50多歲 男性 案例27大兒子（2/23）

1月31日出現發燒、流鼻水、喉嚨痛等症狀，2月4日就醫，8日持續發燒被診斷為肺炎，11及18日2次回診，21日通報採檢後確診。由於與案27白天同住，研判為密切接觸者傳染。

案例27：80多歲 男性 指標個案（2/23）

具高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，近期無出國史，2月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，9日因發燒診斷為肺炎住院，20日懷疑結核病轉負壓隔離病房，21日採檢送驗後確診。

案例26：40多歲 女性 案例24小女兒（2/21）

與案例24同住，無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流情形於2月3日、2月6日兩度就醫，因列為接觸者，採檢並住院隔離後確診，與案例24、25一樣無國外旅遊史。

案例25：20歲 女性 案例24外孫女（2/21）

1月28日出現咳嗽症狀，1月31日、2月4日、2月11日三度就醫，因列為案例24接觸者，衛生單位安排採檢並住院隔離，21日確診，感染源調查中。

案例24：60多歲 女性（2/20）

近2年無出國史，1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，1月22至29日4度就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形前往醫院急診。因病情惡化，2月10日轉入加護病房，17日配合流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，20日確診。

案例23：60多歲 女性 案例19的妹妹（2/19）

中部家庭群聚事件，採檢217名接觸者，新增確診案例為案例19的妹妹。

案例22：30多歲 男性 案例19的外甥女婿（2/18）

1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽等症狀，由於平時並未與案例19同住，研判是過年期間家族聚會時遭到傳染。

案例21：80多歲 女性 案例19的媽媽（2/18）

衛生單位2月16日進行接觸者調查時發現，案21在6日曾出現症狀就醫，經採檢確診。

案例20：50多歲 男性 案例19的弟弟（2/16）

案例19的男性家人，15日採檢後確診，但無相關症狀。

案例19：60多歲 男性（2/16）

中部60餘歲男性有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，2月3日因呼吸急促就醫診斷為肺炎，2月15日因肺炎合併敗血症死亡。

案例18：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/9）

隨父母一同至義大利旅遊，但無疑似症狀，經安排隔離並住院採檢，8日檢驗結果陽性。

案例17：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/8）

隨父母一同至義大利旅遊，2月1日經香港轉機返台，7日安排採檢並住院隔離，隨後確診。

案例16：40歲 女性 中港澳旅遊（2/6）

1月21日至24日與另家人至澳門旅遊，2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水等症狀，3日就醫時因不符通報條件，就醫後返家。因症狀持續，5日再次就醫並採檢，經檢驗確診。

案例15：50多歲 女性 香港轉機（2/6）

案例14的妻子，入境時無發燒症狀，3日就醫時診斷為一般感冒，後因丈夫4日通報，一併採檢確診感染。

案例14：50多歲 男性 香港轉機（2/6）

案例15的丈夫，與家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日返國入境時有發燒症狀，診所就醫診斷為感冒，2月4日再次就醫，經檢查有肺炎情形後確診。

案例13：20多歲 女性 台商（2/6）

1月21日從武漢經深圳返台，2月1日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，經通報檢驗確診。

案例12：40多歲 男性 台商（2/6）

1月17日從武漢前往遼寧，2月2日返台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，經通報檢驗確診。

案例11：50多歲 男性 武漢包機返台台商（2/4）

武漢包機返台台商，3名出現症狀後送就醫個案之一，為無併發症之輕症，其餘2名為陰性

案例10：40多歲 男性 案例9的丈夫（1/31）

案例9的丈夫，原列接觸者，經調查發現去年9月至武漢工作，今年1月12日返台。起先上呼吸道症狀被診斷為一般感冒，後因太太確診接受採檢，檢出陽性反應。

案例9：40多歲 女性 先生武漢返台非通報個案，太太確診（1/30）

台灣第二例本土感染確診（家庭群聚感染），先生在武漢工作，當時並非通報定義個案，沒有進行病毒篩檢，太太確診後追溯先生狀況。

案例8：50多歲 男性 案例5丈夫（1/28）

台灣首例本土感染確診，包含咳嗽、流鼻水後確診，屬輕微感染者。

案例7：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28）

與案6同行搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例6：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28）

1月22日搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例5：50多歲 女性 台商（1/27）

與案例1同機返台，不過座位距離較遠，應早在武漢就已感染，其後丈夫也受感染，為台灣首例本土傳染病例。

案例4：50多歲 女性 台商（1/26）

從武漢赴歐跟團旅遊，1月25日症狀加劇獨自返台，入境時主動通報，隔離篩檢後確診。

案例3：50多歲 男性 台商（1/24）

1月21日入境，未配合疫調，隱匿曾至高雄金芭黎舞廳遊玩，23日就醫後確診。

案例2：50多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/24）

1月21日入境，23日發燒就醫後確診，該旅行團已返回中國大陸，個案留台治療。

案例1：55歲 女性 台商（1/21）

1月20日武漢搭機返台，入境時主動通報發燒等症狀，隔離篩檢後確診。2月6日已出院。