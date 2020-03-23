轉機禁令生效前…上海8例確診都曾「台灣中轉」　身分＆足跡懶人包全公開！

▲台灣24日起全面禁止旅客來台轉機2週。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣24日起全面禁止旅客來台轉機兩周。不過，正式生效前，大陸輸入性病例中已經陸續發現多人在確診前台灣中轉。上海衛健委通報，22日發現的10例境外輸入性新冠肺炎確診病例中，2人曾在台灣轉機。目前，上海發現的66例境外移入病例中，有8人曾在台灣轉機。

上海市衛健委23日通報，22日0—24時，報告10例境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中一人日前前往美國探親，3月16日自美國紐約出發，經台北（桃園國際機場）轉機後於3月17日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離觀察，期間出現症狀；另外一人在美國留學，3月18日自美國芝加哥出發，經台北轉機後於3月19日抵達上海浦東國際機場，也是入關後即被隔離觀察，期間出現症狀。

上海市衛健委曾14日通報，一名湖南籍患者，在法國學習生活，3月11日自法國巴黎出發，曾於台北轉機，12日抵達後確診感染新冠肺炎。

上海市衛健委曾19日通報，一位浙江籍患者，在美國留學，3月15日自美國芝加哥出發，經台北轉機後於3月17日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離，隨後確診。

▲桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

上海市衛健委曾20日通報，一位安徽籍患者，在西班牙等國出差，3月15日自德國美因河畔法蘭克福出發，經台北轉機後於3月16日抵達上海浦東國際機場；另外一位浙江患者，在美國留學，3月15日自美國芝加哥出發，經台北轉機後於3月17日抵達上海浦東國際機場。

上海市衛健委曾21日通報，一對以色列籍兄弟，在美國旅行，3月18日自美國洛杉磯出發，經台北轉機後於3月19日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離，隨後確診，

根據大陸國家衛健委最新通報，22日大陸又新增報告境外輸入確診病例39例，其中北京10例、上海10例、福建6例、廣東6例、山東2例、甘肅2例、浙江、河南和重慶各1例。截至3月22日，大陸累計報告境外輸入確診病例已達353例。

台灣中央流行疫情指揮中心22日宣布，將於3月24日至4月7日，全面禁止旅客來台轉機。

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