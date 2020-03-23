就是要嗨！中、高夜店擠爆人　警深夜突襲抓「隔離偷跑犯」…先量體溫再進場

記者陳韻如／台中-高雄報導

新冠肺炎疫情升溫，導致民眾人心惶惶，而為了避免民眾聚集在大型娛樂場所等造成群聚感染，導致防疫缺口，而各縣市市政府衛生局及警察局也在21日、23日展開聯合稽查，除向業者宣導應積極配合政府做好防疫各項措施外，更希望有效遏止居家檢疫民眾深夜跑到酒店消費的僥倖心態。

▲高雄警臨檢，要先量體溫才能進場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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新冠肺炎疫情日趨嚴峻，全台確診人數累計169例，而近日卻傳出，有不少居家檢疫的民眾趁深夜到處趴趴走，甚至出入夜店、PUB等場所，導致國內社區感染風險不斷升高，防疫出現缺口。

▲台中與高雄警方到KTV及夜店臨檢 。（圖／高市警局提供、記者李忠憲翻攝）

對此，台中市政府22日也針對沙鹿及梧棲區轄內KTV、遊藝場、養生館等實施臨檢，未發現居家檢疫和隔離對象，警方提醒業者，對於消費者要先實施量額溫及乾洗手消毒等動作外，並詢問是否為居家檢疫和隔離者，此外，警方將會持續實施重點臨檢，不讓檢疫和隔離對象趴趴走。

另外，高雄市府為了實際掌握現況，也同樣在22日與警察局聯手到各區夜店執行防疫聯合稽查，並由警方擇適當路段檢查人車，希望藉此聯合稽查機會，宣導業者共負防疫責任，加強營業場所內外部防疫措施，同時由警察局運用M-police，逐一查詢現場民眾身分，以檢核出不遵守居家檢疫規定民眾。

此外，警方在稽查時，也出現了奇妙的畫面，當警方準備進入各場所前，也必須先接受業者量體溫與酒精消毒才能進入，形成了「防疫有責，人人平等」的有趣畫面，模樣相當逗趣。

▲稽查人員進場前得先接受量體溫及酒精消毒才能進場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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