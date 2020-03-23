新冠發展成「社交病毒」！台大預估1周新增51萬個案、年輕人群聚要特別注意

▲台大公共衛生學院今（3/23）日召開抗COVID-19說明會，示範防疫健康操。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台大公共衛生學院今（23）日召開抗COVID-19說明會，陳秀熙主任提到，從新冠病毒的發展來看，它已經不是生物病毒，而是「社交病毒」，他預測未來一週全球（不含中國）將新增近51萬確診個案，全球將累積至732,877個案。詹長權院長也特別提到，年輕人的群聚要特別留意，尤其上週看到許多咖啡廳等場所，都還有這樣的小型密集群聚，讓他非常憂心。

台大公衛學院陳秀熙主任表示，目前國內減害計畫已進行避免「大型群聚」活動，但是民眾之間小型群聚、密集群聚，可能是造成社區流行感染的隱憂。

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▲台大公共衛生學院提到，新冠病毒不只是生物病毒，而是「社交病毒」。（圖／記者林育綾攝）

▲目前得知若一個國家的R0（病毒基本再生數）超過2%將會造成社區傳染，1%至2％之間是關鍵。（圖／記者林育綾攝）

他說明，要預測病毒發展為社區大流行，可透過各國病毒再生率、陽性率來推算，目前得知若一個國家的R0（病毒基本再生數）超過2%是造成社區流行感染的指標，因此1%至2％之間是關鍵，目前台灣約在0.3%，韓國2.7%，若台灣沒有更嚴加防疫，超過1%就可能危險。

陳秀熙也說，上週全球病例新增數非常驚人，對經濟衝擊也相當大，從3月14日到21日衝擊成長快兩倍，全球估計損失超過14億美元。

▲台大公共衛生學院預測，未來這一週全球（不含中國）將新增近51萬個案。（圖／記者林育綾攝）

而他也預測，未來這一週全球（不含中國）將新增近51萬個案，全球估計將累積至732,877個案，他期望實際情況不會如他預測，但如果全球不嚴加防疫，很可能就會這樣發展。

台大公衛詹長權院長也提到，經過美國這陣子觀察，新冠病毒不只是老人容易得，18歲以上年輕人就開始會感染，也可能發展成重病、必須入院治療，因此他強調「年輕人的社交必須注意」。

▲台大公共衛生學院擔憂，小型密集群聚可能造成社區流行感染。（圖／記者林育綾攝）



詹長權說，上週還是看到咖啡廳等場所，都還是有聚集、群聚的活動，他對這點十分憂心，這對防疫非常不利，可能會將我國R0指數拉高。他提及中研院的案例要大家特別警覺，若真的要聚集，人與人間距離最好維持2公尺以上，他表示目前在學校老師之間都是這樣做。