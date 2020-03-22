新北9640人居家檢疫…防疫旅館需求暴增　侯友宜：房間量已超過2千間

▲新北市長侯友宜視察防疫旅館。（圖／新北市政府提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，截至21日全台累積病例達到153案，加上國人大量從海外各地返台，防疫旅館的需求暴增。新北市長侯友宜22日上午視察防疫旅館，他表示，目前新北市約有9640個居家檢疫量，是全國最高，而新北市目前已經有188間客房量的防疫旅館，再加上未來馬上會加入450間客房，還有新北市旅館商業同業公會協調約70家安心住宿旅館，可以讓家屬安心入住。

侯友宜表示，目前新北市約有9640個居家檢疫量，全國最高，所以一定要準備足夠，「目前新北市防疫旅館加安心住宿旅館的房間量已經超過2000間，是足夠的，需要居家檢疫的民眾可以安心，不要趴趴走，大家一起度過最艱困的時間。」

侯友宜也特別感謝旅館業者能和政府站在一起，投入防疫的行列，尤其面對國人突然大量從海外各地返台，可能一下子找不到適合居住的地方，或是家裡還有其他需要照顧的人，業者願意在這個時候，提供一人一間的住宿場所，讓需要居家檢疫的民眾使用，這不只是企業良心，也是社會責任。

由於防疫旅館需求量持續增加，面對日後可能還有大量需要，正聯繫更多業者的加入，新北市觀光旅遊局表示，「對於防疫旅館，不論是旅館名稱、所在位置、以及和住宿有關的內容，市政府和業者都會保密，不會對外透漏相關細節。」

新北市觀光旅遊局強調，隨著各地疫情升高，返台的民眾越來越多，為了紓緩郊區責任醫院的壓力，在位置選擇上，將會有所調整，但「不混居」，也就是不會和其他的健康民眾混住，是一定堅持的原則。

另外，新北市政府結合新北市旅館公會，所推出的「把家裡留給居家檢疫者，家人安心住旅館」的活動，侯友宜也要求觀旅局，了解業者是否都有按規定，提供3至5折的住宿安心價，減輕家屬的負擔，只要出示家人居家檢疫相關證明，就可優惠入住，目前約70家業者加入，民眾將可選擇離家最近的旅館，方便照顧居家檢疫的家人。