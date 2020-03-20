洪申翰立院總質詢初登板　聚焦台灣氣候變遷政策

▲民進黨立委洪申翰首次登上立法院議場質詢台。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委洪申翰20日在立法院會總質詢初登板，除要求改進台灣氣候變遷政策，並拋出《溫管法》修法議題。行政院長蘇貞昌與環保署長張子敬皆認同台灣要面對氣候變遷提出更好的策略，承諾未來會檢討目前政策工具，建立各部會協調機制，持續推進國家氣候行動。

蘇貞昌20日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，洪申翰質詢時表示，灣再生能源的發展已經有一定進展，但在減碳和調適政策還有努力空間。

針對氣候變遷議題，洪申翰認為，即便是疫情期間都還有各國媒體輿論討論氣候變遷，歐盟及各國都持續進行氣候經濟轉型，顯示氣候議題的重要性。如今，氣候變遷已經成為世界各國在國家發展和經濟活動，無可避免的風險，減少碳排放量在全球已不再只是環境保護議題，更是經濟發展的議題。

張子敬表示，目前在溫室氣體的第一階段管制目標達成上的確有一定難度，如何讓溫管法的政策工具得以落實，包括溫管法的檢討也都在進行當中。蘇貞昌也表示，若環保署提出修法，行政院會給予環保署更多的支持、協調與協助。

洪申翰再指出，日本新幹線去年因為颱風洪水導致巨大的損失，依據台大生工系童慶斌教授團隊的研究，台中烏日站的高鐵機廠在同樣的洪水規模下也有淹水的巨大風險，顯示氣候變遷調適的工作非常重要，並且這份工作需要跨部會共同協調、超前部署。

洪申翰要求，在氣候變遷工作中，行政院要協助主責機關及跨部會分工機制，讓調適的工作可以順利進行。

對此，張子敬表示，如何讓《溫管法》的政策工具得以落實，包括溫管法的檢討也都在進行當中。蘇貞昌也說，民進黨政府願意在立法和行政的合作上，共同協商解決問題的方法，一起推動氣候變遷政策，往更好的方向努力。

洪申翰認為，氣候治理其實是未來年輕世代一定要面對的嚴肅議題，也是基於世代正義與永續發展，上任後一定要積極推動的最重要工作。洪申翰也說，民進黨再次連任，乘載了各方的期許，包括選舉期間年輕人的期待，未來會全力打造完善的氣候治理。

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