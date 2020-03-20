蘇貞昌：只有自己做好一切準備　才不會讓人輕啟犯台之心

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸今年以來已派出4次共機擾台，不僅曾越過中線挑釁，日前更是使出夜航擾台模式，增加台灣戰備壓力。行政院長蘇貞昌20日表示，總統蔡英文隨時掌控所有事態，「我們也都用料敵從寬、禦敵從嚴的方式來做」，只有自己做好一切準備，才不會讓人家輕啟犯台之心。

中國大陸今年已分別於2月9日、10日、28日及3月16日，分別針對台灣海峽、東部外海及西南方防空識別區，進行軍機與軍艦的騷擾，16日晚間更首度派遣軍機擾台。行政院長蘇貞昌20日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，王定宇要求行政院對此說明態度。

蘇貞昌表示，台灣作為世界的一員，一方面要保衛2300萬的國民，另一方面還要維持區域和平，但是看到中國大陸一再認為台灣是自己的部分，「我們始終對中國不放棄武力犯台，在在非常謹慎應對」，所以任何動作不只是對台灣安全的威脅，也是對區域和平的破壞。

蘇貞昌指出，不只是台灣對中國大陸的相關行為有因應，區域的周邊國家也都有對應做法，不過總統都在隨時掌控所有事態，國軍對於保衛國家嚴密對應，海巡護漁也會嚴正執法。隨著情況不同，「我們也都用料敵從寬、禦敵從嚴的方式來做」，只有自己做好一切準備，才不會讓人家輕啟犯台之心。

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