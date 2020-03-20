快訊／村民人牆抗議！南投縣府下令停辦　「伊甸電音趴」緊急公告出爐

記者許力方／綜合報導

台灣突破百例確診新冠肺炎，人心惶惶，南投國姓鄉水秀農場卻堅持舉辦3天「伊甸高原戶外音樂節」電音趴，將有350人包含外籍人士參加，遭質疑是防疫大破口，村民更激動地築起人牆抗議。縣府20日緊急下令停辦，晚間主辦單位也緊急發出公告，「雖然盡了最大努力與防疫措施，但還是必須符合政府相關法規決定延期活動。」將彌補大家的損失。

伊甸高原戶外音樂節原定20日開始在南投國姓一連舉辦3天電音趴，每場都有約350人參加，未料20日指揮中心宣布台灣破百例確診，引發恐慌，國姓鄉親更怕會爆發群聚感染，20日下午有上百村民到農場外抗議，拉起白布條怒喊「停辦」，但主辦單位反控「這樣抗議也有群聚感染疑慮」，拒絕停辦，場面火爆一度失控。

▲南投國姓鄉開辦3天電音趴，引發村民恐慌築「人牆」抗議！（圖／記者張弘昌攝）

對此，指揮中心表示，依照傳染病防治法，地方可以依照權責，要求停止聚會措施，南投縣政府緊急下令「停辦」，主辦單位也於晚間6時許在官方臉書發布公告，直指「雖然我們盡了最大努力與防疫，但還是必須符合相關法規決定延期！」

Eden Hill Festival 伊甸高原戶外音樂節「重要公告」如下：

各位朋友非常抱歉，雖然我們活動均按照相關法規辦理一切合法，但於活動開始前兩天，遭到憂心疫情的民眾向相關單位檢舉，加上考量近日台灣境外感染人數飆升，造成民眾恐慌。雖然我們盡了最大努力與防疫措施，但我們還是必須符合政府相關法規決定延期活動。對於大家的不便與損失我們將盡最大的誠意來彌補，相關退票訊息會在近內發佈請多加留意。

根據傳染病管制法第37條

地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要，會同有關機

關（構），採行下列措施：

一、管制上課、集會、宴會或其他團體活動。

二、管制特定場所之出入及容納人數。

三、管制特定區域之交通。

四、撤離特定場所或區域之人員。

五、限制或禁止傳染病或疑似傳染病病人搭乘大眾運輸工具或出入特定場

所。

六、其他經各級政府機關公告之防疫措施。

各機關（構）、團體、事業及人員對於前項措施，不得拒絕、規避或妨礙。

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