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留學生爆返鄉潮！陳時中：母國怎麼可能會拋棄他們呢？

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記者黃凱翊／綜合報導

中央流行指揮中心今（20）日公佈最新疫情，單日新增27例確診，另有1例死亡，創下新冠肺炎疫情爆發以來單日新高。其中一部分是在國外留學的留學生，讓網路上出現批評聲浪，認為會消耗國內防疫量能消耗，陳時中回應，他們覺得有危險，「母國怎麼可能會拋棄他們呢？」，但仍呼籲在國外環境安全的國人們，不一定要在此時急著返台。

近日對於大量的留學生返台，網路上出現了許多批評聲浪，認為此舉會造成消耗大量的國內防疫量能，對此，指揮官陳時中表示，不應該責備這些不是去旅遊的國外學生，「他們覺得有危險時，唯一想到的就是他的母國，母國怎麼可能會拋棄他們呢？」認為留學生們回台只要做好居家檢疫，有症狀立即通報採檢，國人就能團結安然度過這兩週。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會_陳時中。（圖／記者張榮恩攝）

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▲中央流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／記者張榮恩攝）

不過陳時中也強調，並不是希望所有留學生都立刻回來，若是國外的環境相對安全，隔離有做好，不一定要趕回來。

對於國內也有批評前段日子到歐美旅遊的聲浪，陳時中也替他們緩頰，認為在14日前歐洲與中亞並沒有嚴格限制規定，所以在此之前出國的人「不是故意的啦」！希望大家能夠同理心看待這件事，而不是肉搜砲轟在前段時間出遊的民眾。但陳時中表示，在19日宣布相關嚴格規定之後，還明知故犯要出去旅遊的人，「被人家罵也沒話說」。

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增27例COVID-19(武漢肺炎)病例，其中24例境外移入、3例本土。境外移入個案為15女9男，年齡介於10多歲至80多歲，入境日介於3月6日至18日，發病日介於3月5日至18日，旅遊國家包括：美國、加拿大、法國、盧森堡、比利時、埃及、英國、墨西哥、德國、波蘭、西班牙、葡萄牙、日本、新加坡、奧地利、荷蘭、菲律賓、土耳其等，其中8人曾有多國旅遊史。

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