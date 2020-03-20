600億振興預算低？蘇貞昌：不夠隨時加碼、不方便隨時改

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續延燒，政府祭出相關振興及紓困計畫，不過，部分人士認為台灣的振興預算相對他國較低。對此，行政院長蘇貞昌20日受訪時請大家放心，強調如果有不夠隨時再加碼、如果有不方便政府隨時改。

蘇貞昌表示，大家都看到，台灣這一次防疫超前部署，相關作為早已啟動，特別預算還沒通過前已經有移緩濟急方案，也感謝立院快速通過相關經費。相關方案都有試算，而且都有編列相關經費，總統要求加碼，也特別寬籌相關經費。另外像是基金等並沒有在特別預算內，「請大家放心，如有不夠隨時再加碼」。

蘇貞昌提到，對於相關交通包含產業還有消費群，政府都有準備。產業衝擊專案會議寬列非常大的資金，來為產業紓困，對於相關受衝擊的消費者或者旅遊人士等，都有相關特別預算在裡面，各該部會列管事項都有詳細辦法。

蘇貞昌說，自己前天特別主持會議，要各部會有兩個心，一個要關心，民眾覺得真正關心他，一個是用心，就是辦法到位、很受用。另外三點分別是寬一點、快一點、方便一點，從兩個心和三個點，請大家注意，各部會都有公布，甚至部會首長親自主持線上宣布、懶人包、答客問等。

蘇貞昌也強調，如果有不方便的地方請讓政府知道，政府隨時改，會要求各部會做到最好。





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

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