　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

600億振興預算低？蘇貞昌：不夠隨時加碼、不方便隨時改

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續延燒，政府祭出相關振興及紓困計畫，不過，部分人士認為台灣的振興預算相對他國較低。對此，行政院長蘇貞昌20日受訪時請大家放心，強調如果有不夠隨時再加碼、如果有不方便政府隨時改。

蘇貞昌表示，大家都看到，台灣這一次防疫超前部署，相關作為早已啟動，特別預算還沒通過前已經有移緩濟急方案，也感謝立院快速通過相關經費。相關方案都有試算，而且都有編列相關經費，總統要求加碼，也特別寬籌相關經費。另外像是基金等並沒有在特別預算內，「請大家放心，如有不夠隨時再加碼」。

蘇貞昌提到，對於相關交通包含產業還有消費群，政府都有準備。產業衝擊專案會議寬列非常大的資金，來為產業紓困，對於相關受衝擊的消費者或者旅遊人士等，都有相關特別預算在裡面，各該部會列管事項都有詳細辦法。

蘇貞昌說，自己前天特別主持會議，要各部會有兩個心，一個要關心，民眾覺得真正關心他，一個是用心，就是辦法到位、很受用。另外三點分別是寬一點、快一點、方便一點，從兩個心和三個點，請大家注意，各部會都有公布，甚至部會首長親自主持線上宣布、懶人包、答客問等。

蘇貞昌也強調，如果有不方便的地方請讓政府知道，政府隨時改，會要求各部會做到最好。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

► 新冠肺炎又增8例！7例境外、1例本土
► 新冠肺炎封校首例！北部確診高中生傳給同班同學　全校停課到下週五
► 10萬口罩助美防疫惹議　蔡英文：供給沒有疑慮、考慮增加購買的片數

其他人也看了這些...

 北市5條掃墓公車21日起跑　民眾不戴口罩可拒載
禁止高中職以下師生出國違憲？　行政院回應了！
團結才能打敗病毒！蔡英文3點呼籲：民生物資充足　不要製造恐慌

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
松山民生社區公園「1女陳屍樹上」　路過民眾嚇壞
新北市宣布：醫院、護理之家全面禁止探病
快訊／國際奧會確定東京奧運如期舉行
快訊／加州宣布「封城」！下令4000萬民眾待在家不准出門
台灣留學生群聚「同系3確診」　同校62人返台…指揮中心急採3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

校園是否採預防性停課　潘文忠：配合疫情指揮中心

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

台美合作防疫「仇中媚美」？吳釗燮：我的工作範圍不在諂媚中國

支持發布緊急命令　黃暐瀚：不是藍綠的問題

陳時中兒設計「罷韓T」　葉毓蘭：也可以接受委託幫挺韓團體設計！

外交部：72滯留祕魯台人包機抵美 近日陸續返國

國安基金備5000億進場護盤　蘇建榮：有點超前部署意味

「台灣最幸福」蘇貞昌喊話返台留學生：做好最嚴格自我管理

600億振興預算低？蘇貞昌：不夠隨時加碼、不方便隨時改

「洗手罷韓T」設計出自兒子之手…陳時中：小孩子有小孩子的事情

捷運上裝睡！他頭靠鄰座肩膀　路人冷笑閃開...網笑：男女待遇差很大

全中運裁判來屏東想起親人　海豐警協助找到20多年不見姨丈

瘋搶！彰化超市衛生紙全空　婆媽：可以先付款後取貨？

為傳教竟PO「入黨聽歌除疫情」！中正黨主席與女秘書長挨罰1萬

陌陌公布2019年財報　全年淨營收730億

清明連假出遊　刷卡搭乘39條「台灣好行」半價優惠

台中市區就能餵可愛羊咩咩！私人牧場免門票　餵一把牧草20元

全台14縣市淪陷！雙北飆55例「衝破半」　本島東部成淨土

配眼鏡譜出父女戀！39歲男吃13歲嫩妹交疊18次…害她懷孕又流產

嚐嚐排灣族美食雨來菇　小墾丁推一日農夫採菇樂

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

台南公務員爽飛土耳其：出國是我的權益

兒子設計罷韓T恤　陳時中回應了

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

蘇貞昌曝光「糧食、衛生紙」存量：非常足夠！盡量買貨很多！

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

陳建仁揭這些國家都來問台灣防疫

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

民眾瘋搶衛生紙 蘇貞昌鼓勵多消費：趁機囤貨牟利「絕對嚴懲」

北市防疫旅館曝光！14天要價12萬

趙少康揭為何有錢有閒年輕人狂中鏢

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

黃智賢轟陳時中害慘台灣人

更多熱門

相關新聞

勞資一體！機師工會：延後領獎金

勞資一體！機師工會：延後領獎金

新冠肺炎肆虐全球，航空公司大受打擊，部分國家封鎖全境直接停航，交通部長林佳龍指出，桃機運量大減9成，為歷史最慘。桃園市機師職業工會表示，考量到勞資休戚與共，19日臨時代表大會決議，將向公司主動傳達，願意延後發放本應於3月發放的團體協約（飛安）獎金。

湖人、塞隊仍有球員未完成篩檢

湖人、塞隊仍有球員未完成篩檢

ZARA集團關閉全球近四千間門市

ZARA集團關閉全球近四千間門市

油價連四降！專家估下周汽油零售價大降1.3元「加油再等等！」

油價連四降！專家估下周汽油零售價大降1.3元「加油再等等！」

陳時中兒設計「罷韓T」　葉毓蘭：也可以接受委託幫挺韓團體設計！

陳時中兒設計「罷韓T」　葉毓蘭：也可以接受委託幫挺韓團體設計！

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌武漢肺炎肺炎防疫口罩N95陳其邁賴清德外交部歐江安

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回學生回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

洗澡洗太久積水流出！桃園女被前女友「活活打死」

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

即／摩納哥親王　確診新冠肺炎

更／WFP執行主任染疫　加拿大外長接受檢測

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面