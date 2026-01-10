貨車轉彎30支瓦斯鋼瓶滾下來！卡阿里山林鐵平交道　驚悚畫面曝

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉今(10)日上午傳出驚險畫面，有民眾在社群平台上傳影片，指一輛瓦斯行小貨車行經灣橋村崎腳林森路鐵路平交道附近時，疑似轉彎未減速，車上約30支瓦斯鋼瓶當場掉落路面，卡在阿里山林鐵平交道上，所幸事故發生時沒有火車經過，未波及其他用路人，也未造成任何人員受傷。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，經檢視網路流傳影片，確認事發地點位於灣橋村崎腳林森路平交道一帶，警方並未接獲相關報案。從畫面可見，鋼瓶掉落後，貨車駕駛隨即停車，迅速將散落在路面的瓦斯鋼瓶撿拾回車上，隨後駛離現場，並未造成後續事故。事故發生處一旁開店的老闆則表示，由於該地剛好是縣市交界處，沒辦法設置交通號誌，經常發生交通事故，為此他還在店面周圍裝設了16支監視器。

▲貨車轉彎時車上瓦斯鋼瓶滾落在平交道，場面十分驚悚。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方指出，貨車載運瓦斯鋼瓶屬高風險行為，駕駛人應確實將貨物綑綁固定，並減速慢行，避免因轉彎、顛簸導致貨物掉落，危及其他用路人安全。竹崎分局將調閱周邊路口監視器畫面，通知該名小貨車司機到案說明，後續將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款規定，針對貨物未妥善固定導致掉落情形依法開罰。