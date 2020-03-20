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逃回國防疫！桃機「2小時湧入2400人」　交部安排700輛防疫專車輸運

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▲桃園機場人潮。（圖／民眾提供）

▲桃園機場人潮。（圖／民眾提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，流行疫情指揮中心宣佈，凡是入境回台的國人均須接受居家檢疫，自機場返家需搭乘防疫專車，不可搭乘大眾運輸工具，否則可罰10到100萬。近兩日桃園機場因此塞爆，排滿等候搭車的人龍。桃園機場公司表示，今日凌晨5到7點約有2400人入境，以安排700輛防疫專車待命，另有50輛防疫巴士協助，旅客最多只需等候40分鐘就可搭車。

桃園機場公司表示，持續擴大防疫車隊能量，並採取應變措施以加速旅客疏運效率，今日清晨5到7時，入境人數雖高達約2400人，機場公司事先已依航班及旅客預報資訊積極調度防疫專車全力疏運，旅客平均最多只需約30到40分鐘即可順利搭上專車返家，疏運效率大幅提升。

請繼續往下閱讀...

▲桃園機場人潮。（圖／民眾提供）

▲大批民眾等候搭車。（圖／民眾提供）

機場公司表示，共調度了500輛防疫計程車(含松山機場支援100輛)，另動員200輛防疫租賃車，此外，還安排了50車次的防疫巴士全力疏運，所有旅客平均候車時間最多只需約40分鐘即可順利搭上車返家，疏運順暢，現場旅客也多表示肯定。

機場公司指出，在通過首日壓力測試後，除延續分區(北中南東)、分業(計程車、租賃車、巴士)疏運原則，也於現場優化乘車流程，如將乘車單提前發放旅客填寫、增派工作人員指引、於上客處宣導旅客出示居家檢疫單及乘車單等，都有助提升效率，機場公司也將持續精進各項相關作為，以順利完成後續的疏運任務。

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