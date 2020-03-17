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高中以下師生禁出國挨批違憲　高嘉瑜：總統應頒緊急命令

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▲▼蔡英文訪視「聚陽實業股份有限公司」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對指揮中心宣布高中以下禁止出國，立委高嘉瑜認為，有違憲之虞，應由行政院召開會議，並請總統頒布緊急命令，「防疫視同作戰，我們沒有僥倖的本錢，更應該全民協力，不是只要醫護共體時艱，而是大家一起面對，併肩作戰」。

高嘉瑜17日在臉書重申，對於這類限制國民人身自由的命令，若僅是依照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條，恐怕過於空泛且有違憲之虞，依據我國憲法增修條文第2條第3項，可由行政院召開會議並請總統頒布緊急命令，再請立法院追認，讓指揮中心無論現在或未來的決策，都能獲得充分授權，並化解外界認為特別條例過度擴權的疑慮，也能在法律界限內讓防疫配套滴水不漏。

有關近期有駐外人員反映口罩配發數量不足，以及海外留學生有口罩需求問題，高嘉瑜表示，經向外交部了解，目前國際旅遊疫情建議第二級與第三級國家的駐外館處員眷可比照國人配發口罩，第一級國家的駐外館處則是第一線同仁能獲配一天一片口罩，目前口罩日產能逐漸提升，隨著全球疫情失控，應檢討現行駐外館處口罩需求及對留學生提供協助。

另外，高嘉瑜表示，接到民眾陳情，各大學有許多外籍生、交換生在學校趴趴走沒有管制等問題，據她了解，依教育部頒佈「大專校院嚴重特殊傳染性肺炎防治工作綱要」(3月2日修訂3版)，針對居家檢疫之境外住宿生，學校可派專車到機場接回境外學生，有呼吸道症狀者儘量1人1寢室；無呼吸道症狀者，至少2~3人1間寢室且床距1公尺以上，共同居住者應做好適當防護措施。

高嘉瑜認為，教育部於16日以前因應過於消極，除了針對須自主居家管理者並無任何隔離措施外，無呼吸道症狀之居家檢疫境外住宿生，仍得與其他學生同住、接觸，恐已成為防疫破口，因此，她呼籲對於境外師生至學校隔離宿舍入住之交通過程，應明確規範須依CDC頒佈之交通運送規格，且針對須自主居家隔離者，需要更積極的隔離措施因應。

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