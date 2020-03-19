侯友宜：建請蔡英文發布緊急命令　「人民健康沒時間讓你等！」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜19日再次喊話，建請總統蔡英文發布緊急命令，保障全國人民健康一刻不能等，「沒有時間讓你等！」

侯友宜上午宣布關閉新北市公有封閉型場館兩週，並在受訪時表示，中央昨天宣佈限制第三級旅遊警示國家非本國人限制入境，謝謝中央快速回應他的三點建議，但中央指採納了第一項，「還有一半還沒做」。

因此他重申，第一、建議中央嚴格限制本國人非必要不可至第三級警告國家或區域的旅遊。第二、針對第三級警告地區回來的國人第一時間全面篩檢、居家檢疫。

侯友宜說，疫情是瞬息萬變、傳播的速度比人的思考、應付法令的速度都還快，所以建請總統蔡英文在這兩周關鍵時刻，站出來說話並發布緊急命令，才能夠有效的防堵疫情。

他強調，傳染病防治法無法周全之下，再次建請總統在必要的時候發布緊急命令，該用的時候就要用，「保障國人健康一刻不能等，沒有時間讓你等」，這兩個禮拜絕對是關鍵時間。

侯友宜表示，未來在台灣的疫情進入高峰期後，入境的本國人，應在第一關就全面篩檢、強力的執行居家檢疫，這才是阻絕於境外最好的方法。他指出，1萬6千個的居家檢疫者中有多少沒有攔截到，亡羊補牢絕對來不及！中央交給新北市府的數量，最少也有4千例，在這4千例回溯的過程中，已經在轄區內生活了一段時間。

因此，必須要在管控境內全面更嚴格，阻絕於境外的部分就必須由中央全力防堵，絕對不要輕忽少數的漏洞，也希望民眾共體時艱、互相體諒。

▲新北市長侯友宜宣布公有場館封閉兩周。（圖／記者羅婉庭攝）