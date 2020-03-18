防疫凌駕憲法？民眾黨籲蔡英文扛責發布緊急命令

▲民眾黨「台中空污要解決 藍綠別再噴口水」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在全球大爆發，近期台灣境外移入病例也暴增，日前中央疫情指揮中心公告禁止師生出國的防疫措施，被質疑有違憲之虞，有立委建議乾脆由總統發布緊急命令。對此，民眾黨立委張其祿說，因為疫情關係，很多入出國有限制，實質上已進入緊急命令應用的狀態，不如就由總統蔡英文扛下發布緊急命令，反而不會有憲法爭議上的問題。

張其祿說，以法律位階來講，憲法就是最高的法，不管制定什麼法律、命令，牴觸憲法就是違憲。但以現在情況來講，紓困條例第7條，指揮官為了防疫需要得實施必要應變處置跟措施，以實際狀況來看，不管是學生限制出國，其實醫護人員早就被限制，且因為疫情關係，很多入出國有限制，那些地方進入台灣要被隔離，論實質，這已經進入比較是緊急命令應用的狀態。

「如果來談憲法跟紓困條例第7條到底有沒有牴觸，如果現在再去釋憲、修法，都緩不濟急。」張其祿說，呼籲蔡總統如果要這樣做，因為實質上就是緊急命令作為，不只學生，還有醫護人員、部分國家出入管制，且疫情也不樂觀，不如由總統下達緊急命令，在憲法上就不會有疑義，外面學界質疑的就是來自這，「總統扛下來自己發布緊急命令，反而不會有憲法爭議的上的問題」。

