高中職以下禁出國法源惹議　林昶佐建請蔡英文發布緊急命令

▲無黨籍立委林昶佐 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，中央流行疫情指揮中心16日宣布，全國高中以下師生禁止出國。無黨籍立委林昶佐認為，不管是《防疫及紓困特別條例》或《傳染病防治法》所謂必要的處置，恐怕仍缺乏明確授權主管機關得以發佈禁止出國之命令，建請總統審慎考慮依憲法增修條文之規定，由行政院會議決議發佈緊急命令，再請立法院追認，做好把關的責任。

中央流行疫情指揮中心16日宣布，從加強防疫的角度，3月17日起到本學期上課日為止，高中職以下學校全面停止師生出國計畫。行政院長蘇貞昌17日上午受訪時表示，相關規定都有法源依據，盼大家多配合，不要為了個人自私成為防疫缺口。

教育部長潘文忠17日在立法院受訪時也說，指揮中心從防疫需求評估，在學期當中少數學生出國有管制的必要，但也提出若有特殊需求，只要經過專案申請仍然可以出國。

對此，林昶佐表示，新冠肺炎疫情已在全球大流行，目前台灣已將全球76個國家列入第三級旅遊警示區，範圍涵蓋了整個歐洲、東亞、中亞、北非等地區，國人應避免到這些國家，若從這些疫區返國的民眾都需居家檢疫14天。

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



林昶佐說，疫情不斷升高，卻仍有民眾執意出國並受到感染後返國，成為防疫的漏洞，因此行政院昨日接受指揮中心建議，引據《防疫及紓困特別條例》《傳染病防治法》，規定全國高中以下的師生暫停出國。



不過林昶佐認為，現行《防疫及紓困特別條例》、《傳染病防治法》籠統的規定是否能限制《憲法》所保障的人民居住遷徙自由，這在法律界掀起相當大的爭議。



林昶佐指出，依據大法官釋字第443號解釋，「憲法第十條規定人民有居住及遷徙之自由，旨在保障人民有任意移居或旅行各地之權利。若欲對人民之自由權利加以限制，必須符合憲法第二十三條所定必要之程度，並以法律定之或經立法機關明確授權由行政機關以命令訂定。」



林昶佐表示，依照上述意旨來看，不管是《防疫及紓困特別條例》或《傳染病防治法》所謂必要的處置，恐怕仍缺乏明確授權主管機關得以發佈禁止出國之命令。



林昶佐說，此次全球疫情變化快速，立法程序恐趕不上病毒的傳播與即時實際情況的發展，台灣需要各式緊急且彈性的相對應作為以便「超前部署」。未來如果疫情發展更為嚴重，可能也有進一步的緊急措施必須採取，屆時若還繼續在現行法律位階的範圍內尋求授權，更形困難。



因此，林昶佐建請總統審慎考慮依憲法增修條文之規定，由行政院會議決議發佈緊急命令，再請立法院追認，做好把關的責任。指揮中心也能獲得更充分的授權，進行嚴密的防疫工作，保障全體國人的健康安全。

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