台灣確診100例　江啟臣再喊話蔡英文發布緊急命令

▲江啟臣開直播談疫情。（圖／翻攝江啟臣臉書直播）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增23例新冠肺炎確定病例，創下單日新高記錄，目前國內累積病例來到100例。對此，國民黨主席江啟臣晚間再度呼籲，蔡英文應從2方面考量是否發布緊急命令。

江啟臣下午在中常會表示，認同新北市長侯友宜建議發布緊急命令，希望中央必須就地方政府第一線執行防疫量能調度需求，是否需要突破現有法令限制。

對於台灣確診病例來到100例，江啟臣晚間透過直播表示，對於人民的影響是越來越大，疫情中心指揮官陳時中特別提到邊境管制的作為，包括人民該不該出國這件事，都會涉及到人民日常生活、憲法的問題。

江啟臣提到，他在中常會呼籲執政黨應該考量到目前的法令是否足以應付目前的疫情狀況，尤其新北市侯友宜市長都已經呼籲總統蔡英文應該頒佈緊急命令。

江啟臣再指，很多國家都已經鎖國，禁止人民出入境，而台灣站在超前佈署的角度，先前疫情控制得比其他國家還好，現階段不要因此破口，看到其他國家的疫情應該要更超前佈署，這就是為什麼他要蔡英文從這兩方面考量，是否要頒布緊急命令。

江啟臣強調，一方面不要讓法源有所懷疑，一方面讓縣市首長、防疫人員有一個行政上面的裁量權，以應付第一時間的需求，最重要的是不要讓疫情越來越嚴重，控制在可以管控的範圍內，所以他特別提出來要蔡政府、蔡英文慎重考量。