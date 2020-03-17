外交部接獲前馬英九發言人李佳霏來電：「北京已接觸受困旅行社」





▲新冠肺炎疫情升溫，影響國際旅客。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，北非摩洛哥15日宣布進入鎖國，導致我國旅遊團返台受阻。據報導指稱，中國大使館已接觸受困旅行社，聲稱可包機協助旅客返台，而旅行社人員、馬英九時期、前總統府發言人李佳霏昨晚除了在臉書求援外，更向我政府傳達對岸伸出橄欖枝的訊息。

面對新冠肺炎疫情持續延燒，摩洛哥宣布暫停國際航班、河運等國際運輸等，導致我國在兩國的旅行團返國行程受阻一事。外交部16日晚間表示，我駐外單位皆已聯繫，並與航空公司交涉調整返國班機，設法尋求各種解決方案，以協助我國赴秘魯旅遊的國人能順利早曰返國。

不過，如今卻傳出中國大陸大使館方面接觸受困旅行社，稱可以「包機協助」旅客返台，但台灣的旅行社方面選擇已讀不回，等待我國外交部的進一步通知。

據指出，在馬英九時代的總統府發言人李佳霏除了在昨晚於臉書上向我政府求援外，也向政府直接傳達中方伸出橄欖枝的訊息。

知情人士表示，李佳霏不但自行打電話直洽負責該區域的外交部單位，事實上駐外人員也徹夜協助，沒想到她竟然還自己發臉書，一副國家必須幫忙處理的樣子。

這位知情人士說，正當外交部人員為此焦頭爛額的同時，更傳出該旅行業人士向外交部表示中國駐法大使館已經跟他們表達協助的意願，形同施壓自己國家的外交部。

根據外交部的說明，摩洛哥政府為因應「新型冠狀病毒肺炎」疫情，14日宣布暫停與歐洲及中東共25國之間的航線，15日再度升高管制，全面暫停國際航線運輸，導致在摩國境內觀光的8個我國旅行團，約132名國人原訂返台機位遭到取消。

外交部指出，在得知上述消息後，已立即指示兼轄摩洛哥的駐法國代表處及駐杜拜辦事處與旅行社領隊取得聯繫，確定我國人均平安；同時外交部積極協助向航空公司進行交涉。