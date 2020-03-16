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避免造成防疫破口　台南市教育局：各校師生應避免出國守護校園安全

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▲為避免造成防疫缺口，台南市各機關、學校及幼兒園教職員工於防疫期間避出國。（圖／記者林悅翻攝）

▲為避免造成防疫缺口，台南市各機關、學校及幼兒園教職員工於防疫期間避出國。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市教育局指出，新冠肺炎防疫期間，各機關、學校及幼兒園教職員工於防疫期間，應避免安排出國，倘有特殊原因需親赴旅遊警示第二、三級國家或地區（含轉機）之必要者，均應函報教育局專案核准。

▲為避免造成防疫缺口，台南市各機關、學校及幼兒園教職員工於防疫期間避出國。（圖／記者林悅翻攝）

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為避免造成防疫缺口，台南市教育局在黃偉哲市長的指示下，已於3月4日函文各校，為降低校園傳染及個人出國遭受感染之風險，各機關、學校及幼兒園教職員工於防疫期間（含例假日），應避免安排出國參訪、交流及旅遊等行程，倘有特殊原因需親赴旅遊警示第二、三級國家或地區（含轉機）之必要者，均應函報教育局專案核准。

台南市教育局指出，3月12日人事行政總處函文中，雖未正式宣布全面禁止公教人員出國，但也請各機關學校人員務必審慎評估出國之必要性及急迫性。除非因公奉派出國，否則自行出國者若須進行自主健康管理，其假別一律回歸個人休假、事假、病假或加班補休等假別辦理。

教育局長鄭新輝表示，針對學生出國部分，已要求高中以下學校及幼兒園務必落實宣導，學生在防疫期間應避免出國，並要求學生若確有出國必要，也應事先向導師報告出國行程，學校對出國學生也應採取必要的防疫宣導及作為，以降低風險。此外，自本週起，各校每天在學生出缺席調查回報表單中，已新增校內師生及其共同生活家人近14天有國外旅遊史者之調查，並請學校採取必要的防疫宣導及措施，以掌握可能風險並避免防疫缺口。

針對學校、補習班或機構若聘有外師者，也請各負責人務必提醒其要做好個人衛生及健康自主管理，雖然個人私領域的生活應予尊重，但基於公益考量，也要適度提醒其避免參與有傳染風險的活動，以確保自身和學生的健康。

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