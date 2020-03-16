北市7/14前禁師生出國　否則依校規處理

▲黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對禁止師生出國，台北市副市長黃珊珊16日中午受訪表示，畢竟是限制人民權利自由，地方政府宣示的效力如何，要請示中央，是否由中央發命令，特別條例是中央的權限。

不過北市教育局表示，直到7月14日學期末以前，原則上各級學校師生不得出國，如果因比賽等需求要出國，可以向教育局專案報准，若學生沒准假就出國，依校規處理，老師則依教師考核辦法處理。

新北市長侯友宜16日表示，新北市高中職以下師生，所有師生一律禁止出國，若有例外的必須來報告。而後侯友宜前往北市府與台北市長柯文哲會面，黃珊珊指出，早上侯市長有聯絡，看市長柯文哲有沒有空，針對3月26日雙北論壇討論一下，也順便談雙北防疫的事，她強調，防疫北北基合作，許多防疫作為準備，柯也交代SOP可以分享給新北市。

黃珊珊說，但是出國孩子建議他在學校有怎樣的配置，若讓他請假，沒有被限制居家檢疫的孩子要做管理，離同學遠一點，或是戴口罩，有討論相關的作為。

黃珊珊指出，居家檢疫、自主健康管理有一些限制，但是禁止出國可能要中央下令，但是回來要怎麼辦，是否先放幾天假？或是用單獨的位子離同學遠一點？是下一步要討論的，請示中央能不能做一些限制，禁止他來上課以及是否能禁止出國，會向中央請示。