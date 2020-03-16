生活防疫再升級　彰縣長王惠美示範外食用餐衛生

▲彰化縣長王惠美示範外食衛生守則，最重要的就是取餐不說話。（圖／彰化縣政府提供）

記者李忠憲／彰化報導

彰化縣政府為防止新冠肺炎（武漢肺炎）病毒傳播，防範社區感染發生，11日公告「彰化縣連鎖餐飲業及綜合商品零售業嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施」。彰化縣長王惠美16日前往大賣場美食區，示範外食民眾用餐6大衛生守則，她表示，希望民眾遵守規定「取餐勿說話」，做好個人衛生防護，才能平安度過疫情。

彰化縣長王惠美今天上午前往彰化家樂福地下1樓美食街，示範外食用餐衛生守則，同時宣導縣府日前公告的連鎖餐飲業及綜合商品零售業防疫措施。針對資本額3,000萬以上的大型連鎖超商、超市、大賣場及餐飲業者，範圍包括4大超商、2大超市、2大賣場、4大速食業及17大連鎖餐飲體系，共29個連鎖體系，近600家業者納管，應遵守「五大防疫措施」以及針對用一般民眾用餐的「外食民眾用餐六大衛生守則」。

▲▼王惠美到大賣場，示範外食衛生守則，盼民眾遵守平安度過疫情。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，新冠肺炎持續升溫，鄉親生活要更安全，就要從平常生活注意小細節。民眾疫情期間更應重視外食用餐衛生，很重要的關鍵是「取餐時不要講話」，如想咳嗽就要用衛生紙等物摀住，如來不及也要用衣袖摀擋，人際間距離一公尺以上等，做好個人衛生防護，相信大家能平安地度過這次疫情。保障大家的健康，期望全民攜手防疫，嚴守社區感染防線。

縣府表示，彰化縣連鎖餐飲業及綜合商品零售業5大防疫措施為:一、訂定員工健康管理計畫。二、食品從業人員應配戴口罩（一般口罩）。三、每日以含氯消毒液（500ppm）擦拭消費者手部經常接觸之物體表面（包括餐桌、廁所門把、水龍頭、馬桶蓋及沖水握把等）至少1次，並以清水或酒精清潔、消毒餐桌至少3次。四、於供餐場所入口處或用餐區，或陳列販賣無包裝之即食食品區，提供民眾酒精（須標示品名）或清水、肥皂等洗手設備。五、於飲食場所入口處或其他明顯處告示（如：海報、LED螢幕等）民眾用餐衛生守則。

▲▼彰化縣府提出外食衛生守則，供民眾及企業遵守。（圖／彰化縣政府提供）

民眾用餐6大衛生守則包括:一、進入飲食場所、用餐前，要洗淨雙手。二、自助取餐區夾取食物時，應避免交談。三、若不慎咳嗽、打噴嚏，請立即以手帕或衛生紙遮住口、鼻，或以衣袖代替。四、用餐錯開尖峰時間；排隊保持1公尺(一手臂加肩寬長)、採間隔座，距離小於1公尺時，接觸時間少於15分鐘。五、避免共用餐具。六、若有發燒、咳嗽等不適症狀，請戴口罩並以外帶為原則。

縣府說，防疫措施已公告實施，希望業者都能配合，拒絕、規避或妨礙上述防疫措施者，將依傳染病防治法處以3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰。

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