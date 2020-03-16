6月底前高中職以下師生限制出國　黃偉哲：認真嚴肅考慮

▲對於國人出國，或是對於外國的民眾進來台灣，是不是有需要做進一步的限制，黃偉哲市長說，應請中央來統一處理。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

新北市長侯友宜16日宣布，所有師生原則上一率不准出國，在6月底前有特例才會允許；對於台南是否跟進？市長黃偉哲表示，將會認真嚴肅地考慮這個問題。

黃偉哲表示，侯友宜市長這樣做是為了展現防疫抗疫的決心，一定會受到相當大的阻力；但，比起2月，現在疫情更加嚴峻，而日前全歐洲都已經列入第三級旅遊警示區域；許多國家包括進步中國家像美國，開發中國家像印度，也都已經禁止外來的飛機航班進入他們的國家境內，澳洲也宣布禁止，都是為了阻絕境外的傳染。

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特別是15日中央才剛宣布，一下子增加了6個確診案例都是境外移入，因此，對於國人出國，或是對於外國的民眾進來台灣，是不是有需要做進一步的限制，黃偉哲說，應該請中央來統一處理。

就台南市而言，黃偉哲表示，當然也要審慎認真考量是否跟進，對於台南市的公教人員以及教師的出國，做一定程度的限制，對於學生的部分，黃偉哲呼籲家長，在這個時候實在是不需要再出國，因為確診中鏢的比例實在是太高了，尤其在飛航途中，都是在密閉的空間裡面，隱憂很大。黃偉哲說，台南市也會認真嚴肅地來考慮這個問題。

台南市教育局長鄭新輝指出，台南市目前尚無「強制」要求學校師生禁止出國，但原本就有要求各級學校在新冠肺炎疫情期間，師生避免出國，如果一定要出國，學校必須提出報准才可出國，不僅如此，台南市本周起將針對學生旅遊史進行調查，如果學生或其家人有相關旅遊史，需報告導師，學校會輔導健康自主管理等防疫措施。此外，對台南市公私立教育機構有聘外師，教育局也要求相關單位負責人，對外師要求做好個人健康自主管理，以防止疫情發生。

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