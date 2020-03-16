頭份為恭醫院急診室防疫添利器　企業集團捐贈抑菌平板燈104盞

▲面對肺炎疫情持續不斷，新光網執行長黃貴琳（右2），捐贈抑菌平板燈104盞給為恭醫院加強急診室的防疫，院長陳振文（左2）表達感謝之意。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

因應肺炎疫情持續不斷，新光合纖集團新光網股份有限公司捐贈抑菌平板燈104盞給為恭醫療財團法人為恭紀念醫院，將安裝於急診室使用，期望對於防疫上盡棉薄之力，為精進空氣及環境品質改善而努力。

新光網胡力方處長表示，由於現在環境的惡化，人口的群聚與工業的汙染，導致環境對於人的危害日益嚴峻造成呼吸道疾病日趨嚴重，而其傳染途徑多為接觸空氣中的飛沫或有害微塵粒子。為避免UV對人的傷害，新光合纖集團致力於材料開發與環境改善上的運用，近年積極與研究單位合作開發，利用LED 與開發專利薄膜配合下，產生抑菌的效果之技術。

胡力方強調，目前開發產品運用表面電漿專利技術，下降空氣中 PM2.5，抑制細菌與黴菌生長並降低生活危害物質，可廣泛應用於改善空氣環境品質、水、食物保鮮等。特性是運用可見光， 藉由LED與薄膜當媒介即可達到抑菌效果，實地驗證效果顯著低於標準細菌濃度均呈現1,000 CFU/m3以下(標準細菌濃度1,500 CFU/m3)，持續觀察兼具安全性及可持續性且不需更換耗材。

為恭醫院陳振文院長表示，急診室為接觸病患高風險的地方，也是我們防疫的第一線，唯有減少環境中的危害因子才能夠確保自身的健康進而才能夠全心全力照顧病患，因此特別感謝新光集團旗下新光網股份有限公司黃貴琳執行長代表捐贈本院急診室104盞平板抑菌燈，及教僧伽醫護基金會捐贈1000個N95口罩提供醫療護人員防疫作業保護。

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